Olivier Minne (Boyard Land) : ces critiques sur son physique l’ont blessé

Olivier Minne anime ce samedi 28 décembre l’émission "Boyard Land". Dans une ambiance de fête foraine, deux équipes s’affrontent et tentent d’amasser des boyards. D’un côté, nous avons l’équipe rouge composée de l’ex-Miss France Laury Thilleman et son mari le chef cuisinier colombien Juan Arbelaez, de l'animateur Vincent Lagaf' ainsi que du sculpteur et musicien Richard Orlinski. Ils représentent l’association Handi Surf. De l’autre, l’équipe blanche réunit la patineuse artistique Nathalie Péchalat, la Miss France 2015 Camille Cerf, le danseur et chorégraphe Christophe Licata ainsi que le handballeur Daniel Narcisse. Eux se battent pour l’association Premiers de Cordée. Aux manettes de ce divertissement diffusé sur "France 2", on retrouve Olivier Minne. Le sympathique animateur est dans notre écran depuis plus de 30 ans et il a bien changé depuis ses débuts !

Comparé à un champion soviétique

C’est en 2003 que les critiques se sont déchaînés contre lui. A l’époque, Olivier Minne par habiter à Los Angeles. Là, il se met au sport et revient en France avec quelques kilos de muscle en plus. Disparu le gringalet gendre idéal ! Place à un homme carré et tous muscles dehors. "Certains se sont moqués de moi. On a dit que je me piquais comme un champion soviétique des années 70... Moi, je n'ai pas cherché à devenir musclé, c'était juste un moyen pour m'éprouver... ", expliquait l’animateur à nos confrères de Voici dans une interview parue en juillet dernier. Ces remarques blessantes l’ont beaucoup fait souffrir.

Par Mélanie C.