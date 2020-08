Olivier Minne : pourquoi il n’a pas d’enfant, ses rares confessions

Cet été, les téléspectateurs de France 2 ont eu plaisir à retrouver Olivier Minne dans le fameux "Fort Boyard". Aux côtés du Père Fouras et de sa bande, l’animateur a accueilli chaque semaine une équipe composée de célébrités et venue pour défendre une oeuvre caritative. Si Olivier Minne est très présent sur nos écrans, il est plus discret dès qu’il s’agit de parler de sa vie privée. Un sujet qu’il a accepté d’évoquer dans l’édition de ce vendredi 21 août 2020 du magazine "Voici". À 53 ans, Olivier Minne n’a pas d’enfant. Lors d’une interview accordée à "Voici", l’animateur explique être un "solitaire". Ce qui n’a pas l’air de lui déplaire. "Je pense l'avoir apprivoisée très tôt. J'adore être entouré, j'ai une bande, mais en réalité, je reste un solitaire. Le monde n'a jamais été aussi connecté et pourtant, il n'a jamais produit autant de solitude", confie-t-il.

"Je n’ai pas de regrets"

Si Olivier Minne n’a pas encore eu l’occasion de pouponner, il a par ailleurs "noué des relations très fortes" avec les enfants de sa soeur. "Je me dis qu’en n’étant pas devenu père, j’évite les inévitables reproches que subissent tous les parents à un moment donné. C’est confortable. Je n’ai pas de regrets", estime l’animateur de France Télévisions. Animateur phare mais également écrivain, Olivier Minne se consacre aux personnages de ses romans, qu’il considère presque comme ses enfants. "Quand j’ai mis un point final au roman, que j’ai dû quitter mes personnages, je me suis senti comme un père qui laisserait partir ses enfants", explique celui qui a publié "Un château pour Hollywood" le 18 juin 2020.

Par Matilde A.