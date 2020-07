Olivier Minne : sa bourde pendant Tout le monde a son mot à dire ne fait pas rire Sidonie Bonnec

C'est un succès télé qui dure. Depuis trois saisons, Olivier Minne anime tous les jours du lundi au vendredi sur France 2 le jeu "Tout le monde a son mot à dire" avec Sidonie Bonnec. Les audiences sont au beau fixe comme il l'a expliqué dans "Face aux médias" ce mercredi 10 juin. "Quand on l’a récupérée était autour de 350 000 téléspectateurs et là on est entre 1,3 million et 1,5 million avec parfois des pointes à 1,9 million donc c’est certain qu’on ne peut pas se plaindre", avait indiqué l’animateur de Fort Boyard. Fort d'un tel succès, l'émission devrait continuer à la rentrée.

"Les gens se plaignent qu'on est trop court"

Ce mardi 28 juillet, l'animateur a fait une grosse bourde. Lors de la Manche 1, il a involontairement donné la bonne réponse à Lucas, le challenger du champion actuel Jean-Guy. "On dit qu'il est parfait quand la musique est bonne", lance Olivier Minne. Lucas devait trouver un mot commençant pas les lettres a et c et finissant par la lettre d. "Accès", répond alors le jeune homme dans une moue dubitative. "Accord... heu, merde", réplique Olivier Minne devant la mine ahurie des candidats. Puis l'animateur part dans un fou rire avant d'être gentiment recadré par sa collègue Sidonie Bonnec : "On pourrait donner toutes les réponses, on rentrerait plus vite chez nous, mais est-ce qu'on a envie de ça ? Non, on a envie de s'amuser". "Mais non. Déjà les gens se plaignent qu'on est trop court...", a enchainé Olivier Minne. Finalement tout est rentré dans l'ordre, les deux équipes ont bénéficié d'un point chacune.

Par Mélanie C.