Olivier Minne seul : il évoque son quotidien confiné

Le confinement a bouleversé la vie de millions de Français dont celle d’Olivier Minne. Habituellement, l’animateur court entre chaque tournage. Le présentateur est à la tête de "Tout le monde à son mot à dire" chaque jour sur France 2 en plus d’animer des primes sur France Télévisions et d’être une figure phare de l’été avec "Fort Boyard". Le voilà désormais – pour deux mois – obligé de rester chez lui. Interrogé par TV Mag sur son nouveau quotidien, Olivier Minne assure qu’il le vit "très bien". "Je suis tout seul dans un deux pièces, situé en région parisienne", indique-t-il. Et l’animateur assure que cette situation n’est pas "trop dure" à vivre. "Je suis très bien avec moi. J’aime m’ennuyer, c’est quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire l’ennui", commente-t-il. Mais le présentateur a trouvé de toutes façons de quoi occuper ses journées.

Des journées bien occupées

"Généralement, le matin, je prends des nouvelles de ma famille et de mes amis, et j’écris également. L’après-midi, c’est à nouveau un peu d’écriture, lecture et je me regarde un film. Et puis c’est déjà la fin de la journée. Quand on s’embarque dans l’écriture ou la lecture d’un bouquin, le temps se suspend complètement et très vite, les heures passent sans qu’on se rende compte. Et j’essaye d’aller faire des courses trois fois par semaine", indique Olivier Minne auprès de nos confrères de TV Mag. La pandémie de coronavirus a même bouleversé les projets de l’animateur. Lui qui devait présenter "Intervilles" a vu l’émission être suspendue à cause de l’épidémie. Quant à "Fort Boyard", Olivier Minne a assuré cette semaine sur Europe 1 que le jeu serait tourné en juin (au lieu d’avril). En attendant, l’animateur est à retrouver ce samedi soir sur France 2 pour une émission spéciale consacrée aux trente ans de "Surprise sur prise".

Par Non Stop People TV