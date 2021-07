Olivier Minne : son hommage 2.0 à Paul Koulak, figure de l'émission "Fort Boyard"

Le 19 juin dernier, France 2 a lancé la 32e saison de "Fort Boyard". Un premier épisode qui a réuni de nombreuses personnalités : Laëtitia Milot, Jean-Baptiste Marteau, Erika Moulet, Vaimalama Chaves, Richard Orlinski et Lou Jean. Ce coup d'envoi a été l'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Olivier Minne, le présentateur de l'émission depuis 18 ans.

Dans un entretien à Télé 7 Jours, il s'est confié sur le tournage de cette nouvelle édition, plus d'un an après le début de la crise du coronavirus. L'ambiance était-elle plus détendue cette année ? "Sincèrement, l'année dernière n'était pas si tendue que cela. Covid oblige, les choses avaient été bien cadrées, tout le monde avait joué le jeu. Il n'y avait pas de stress. Pourtant, il n'était pas encore question de vaccin. Cette saison, on continue de pratiquer les gestes barrières avec l'équipe. Les candidats ne sont pas masqués, mais ont est tous testés avant d'arriver au fort. Et j'ai reçu mes deux injections de vaccin", a-t-il dit.

"Merci pour ce joli talent ! RIP"

Jeudi 1er juillet, la disparition d'une grande figure de "Fort Boyard" a été révélée par "Le Progrès". Paul Koulak, qui a signé le célèbre générique de l'émission de France 2, est décédé à l'âge de 78 ans. Il s'est éteint le 28 juin dernier après un long combat contre la maladie. À noter qu'en plus du générique, le musicien a aussi composé les musiques d'ambiance lors des épreuves. Au total, il existe 200 musiques.

Sur les réseaux sociaux, la société de production ALP (Adventure Line Productions) a rendu hommage à Paul Koulak. "Les équipes de 'Fort Boyard' sont tristes d'apprendre le décès de Paul Koulak, compositeur du générique de l'émission, et présentent leurs condoléances à ses proches", a-t-elle posté. Un tweet auquel Olivier Minne a réagi, saluant la mémoire du musicien. "Condoléances à la famille de Paul et mes prières vers lui. Merci pour ce joli talent ! RIP", a-t-il écrit.

Les équipes de #FortBoyard sont tristes d'apprendre le décès de Paul Koulak, compositeur du générique de l'émission, et présentent leurs condoléances à ses proches. pic.twitter.com/ecFVuEqXC3 — ALPfr (@Alpfr) July 1, 2021

Condoléances à la famille de Paul et mes prières vers lui. Merci pour ce joli talent! RIP https://t.co/vVu364IBmV — Olivier MINNE (@olivierminne) July 1, 2021

