Olivier Minne : Tout le monde a son mot à dire de retour à la rentrée ? Il répond (exclu vidéo)

Olivier Minne est un animateur aux multiples casquettes. Le Franco-Belge vient de publier son tout premier roman "Un château pour Hollywood". Un livre qui mélange fiction et anecdotes véritables sur le célèbre Château Marmont, hôtel des stars à Los Angeles. "Il y a un peu de moi", commente le présentateur, confiné seul à Paris ces deux derniers mois, qui est installé aux États-Unis depuis plusieurs années. En parallèle, Olivier Minne continue ses activités de présentateur et le moins que l’on puisse dire, c'est qu’il cartonne notamment avec l’émission qu’il co-anime avec Sidonie Bonnec depuis trois saisons, "Tout le monde a son mot à dire". "C’est vrai que la case quand on l’a récupérée était autour de 350 000 téléspectateurs et là on est entre 1,3 million et 1,5 million avec parfois des pointes à 1,9 million donc c’est certain qu’on ne peut pas se plaindre", indique l’animateur de Fort Boyard.

Olivier Minne cartonne sur France 2

L’occasion pour Olivier Minne d’annoncer sur Non Stop People que le programme continue. "L’émission devrait continuer à la rentrée puisque nous avons tourné des émissions qui, en diffusion, vont se prolonger jusqu’en septembre." Dans "Face Aux Médias", Olivier Minne se confie sur son succès à la télévision après son passage à vide dans les années 2000. "Ce n’est pas la télévision et le fait d’être à la télévision qui rendent heureux. La télévision contribue à une part d’épanouissement quand elle rencontre les passions que l’on peut avoir dans sa vie privée", indique-t-il. "Ce qui est mon cas car la télévision me permet de rencontrer les gens et j’adore rencontrer les gens. Elle me permet de m’amuser aussi", ajoute Olivier Minne.

Par Non Stop People TV