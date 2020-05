Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen : les raisons de leur divorce dévoilées

Après 5 ans de mariage, Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen viennent d'annoncer leur séparation. Et il semblerait que ce divorce s'annonce plus compliqué que prévu. La relation entre le demi-frère de l'ancien président de la République et la styliste semble plus que tendue. Une source proche du couple annonce au magazine People qu'ils n'étaient plus sur la même longueur d'onde depuis plusieurs mois. "Elle est super tournée vers sa carrière, Olivier Sarkozy est très Français et souhaitait qu'elle soit plus disponible. Vous ne pouvez pas contrôler une jeune femme qui est milliardaire depuis qu'elle a 20 ans". Une source proche des jumelles avait déclaré quelques jours plus tôt à E!News : "C'est devenu très moche ce qu'il se passe entre eux".

un divorce compliqué

La guerre est désormais déclarée. Olivier Sarkozy souhaite divorcer au plus vite, mais avec la crise du coronavirus, les choses semblent plus compliquées que prévues. Mary-Kate Olsen a souhaité déposer une première demande de divorce le 17 avril dernier. Mais cette dernière a été refusée par les tribunaux de New-York qui s'occupent actuellement des demandes les plus urgentes.

Et si elle est si pressée de divorcer, c'est parce qu'Olivier Sarkozy a envoyé un mail aux avocats de Mary-Kate Olsen indiquant qu'elle avait jusqu'au 18 mai pour récupérer ses affaires dans l'appartement commun, étant donné que le bail a été déposé. Mais avec la crise sanitaire, ils ne peuvent pas déménager. La seule façon pour la styliste de protéger ses biens est de divorcer en urgence pour que l'homme d'affaires n'en dispose pas.

Par J.F.