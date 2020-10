Olivier Siroux (Le Bachelor) : ses confessions sur son combat contre un cancer

En 2003, Olivier Siroux était le tout premier Bachelor dans l'émission diffusée sur M6. Dix-sept ans plus tard, l'homme de 50 ans a fondé sa famille avec sa compagne Aurélia. Dans l’émission "Lofteur, tentatrice, et bachelor, que sont devenues les stars des années 2000 ?" diffusée sur TFX, Olivier Siroux révèle être devenu père de trois enfants, Andréas (9 ans), Raphaël (6 ans) et une petite fille née en 2020. S'il profite davantage de ses proches aujourd’hui, c'est notamment après avoir vécu une période difficile lorsqu'il avait 29 ans. Avant de participer au Bachelor quelques années après, Olivier Siroux a dû se battre contre un cancer déclaré "du jour au lendemain". "J'aurais pu mourir", a-t-il confié.

"J'étais extrêmement faible"

"Je suis passé de normal à “Ah, j'ai un cancer'", s'est-il souvenu sur cette annonce brutale. D'autant qu'il ne pouvait pas être rassuré sur son état de santé : "Quand vous êtes diagnostiqué, le médecin il ne sait pas. Il ne vous dit pas que vous allez guérir, il dit : 'On va faire le plus possible'. Ce n'est pas un rhume". Passé par "une chimio" et "plusieurs opérations", Olivier Siroux a été marqué physiquement par cette épreuve : "J'étais comme un grabataire parce que j'étais complètement... J'avais perdu 10 kilos, je n'avais plus de cheveux, plus de poils et puis surtout j'étais extrêmement faible". Également "écroulé psychologiquement", il a réalisé être "fragile, comme tout le monde". En sachant que la vie "peut basculer en une fraction de seconde", Olivier Siroux a confié : "J'essaye de profiter de tout ce que j'ai, mais en même temps j'ai très peur du temps qui passe".

Par Marie Merlet