Omar et Fred : un retour du célèbre duo du SAV est-il possible ?

En ce début d'année 2020, Fred Testot ne manque pas de projets. Alors que les téléspectateurs l'ont retrouvé le 2 janvier dernier sur France 3 dans la comédie "Bon Rétablissement" au côté de Gérard Lanvin, le comédien de 42 ans débarque ce lundi 6 janvier 2020 sur TF1. En effet, il est l'un des personnages principaux de la série "Sam" dont la saison 4 est diffusée sur les écrans. Et ce n'est pas tout puisque le 8 janvier prochain, il sera également sur France 2 dans "Faites des gosses", une série de Philippe Lefebvre.

En juin 2018, Fred Testot s'était prêté au jeu de l'interview de Nikos Aliagas dans "50 minutes Inside" sur TF1. Ainsi, il avait évoqué cinq moments qui ont marqué sa vie. Une interview au cours de laquelle il était revenu sur son ex-collaboration avec Omar Sy, notamment dans "Le SAV des émissions", séquence culte du "Grand Journal". "On a été un peu élevé ensemble. On a des trajets de vie avec des gens... J'ai eu beaucoup de chance. Quand on était en train d'enregistrer ça, pour nous c'était comme si on était filmé chez nous dans le garage. C'est la récréation. Ça a tout changé. On a commencé à faire des choses au cinéma (...) Ça a ouvert vraiment des portes", expliquait-il.

Une distance qui s'est installée

Un retour du célèbre duo est-il possible ? Depuis la fin du SAV des émissions en 2012, Omar Sy et Fred Testot ont pris des chemins différents. Si le premier a connu la gloire avec "Intouchables", film qui lui a ouvert les portes d'Hollywood, le second a réussi à faire carrière au cinéma. Il a aussi obtenu des rôles marquants, comme la fois où il s'était engagé contre les violences faites aux femmes à la suite de sa participation au téléfilm "L'Emprise" dans lequel il a incarné Marcello, un mari violent.

En 2017, Omar Sy s'était confié sur cet éloignement dans le magazine Grazia. "Il y a un déséquilibre qui s'est créé avec 'Intouchables', avec l'arrêt du SAV, qui était notre moteur et l'endroit où l'on se retrouvait deux ou trois jours par semaine. Le fait d'avoir perdu ça au même moment où mon emploi du temps m'a mené ailleurs a rendu les choses plus compliquées. Cela a commencé par une espèce de distance géographique, et puis le temps a fini par s'installer là-dedans", expliquait-il. Mais peut-être seront-ils un jour amenés à se retrouver. Dans une interview à Télé-Loisirs accordée en novembre 2018, Eric Hannezo - réalisateur d'un portrait intime sur Omar Sy pour Canal+ - évoquait cette relation. "Il y a une profonde amitié entre les deux, qui va bien au-delà de l'aspect professionnel. À un moment, c'est la vie d'un duo qui se sépare pour plusieurs raisons, et ça peut être douloureux (...) Mais Omar dit clairement dans le film qu'il n'a qu'une envie, c'est de refaire quelque chose avec Fred".

