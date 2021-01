Omar Sy accusé de racisme : Bientôt un film sur son personnage Doudou ?

Après avoir fait rire les Français, son personnage culte les a crispés. Le 22 novembre 2020, Omar Sy reprenait les traits de Doudou, qu’il a longtemps incarné avec Fred Testot, dans "Le service après-vente des émissions", diffusé sur Canal+ dans les années 2000. Vêtu d’un bandeau à motif léopard, le comédien, à l’affiche de "Lupin" sur Netflix, a imité le titre d’Aya Nakamura intitulé "Doudou". Une vidéo qui n’a pas fait rire l’interprète de "Djadja" et bon nombre d’internautes qui se sont empressés de l’accuser de racisme.

Invité dans "50 mn Inside" samedi 9 janvier, celui qui fait partie des personnalités préférées des Français est revenu sur la polémique. Après un éclat de rire, il a lancé : "On m'accuse moi de racisme... C'est marrant. Ça me donne envie de faire d'autres vannes". Avant d’annoncer : "J'ai presque envie de faire un film de Doudou pour le coup. Faire un truc sur Instagram si c'est ce que ça a provoqué, je vais le faire pendant 1h30, comme ça, on va se marrer". "Un film de Doudou : 'Doudou, le film'. Et peut-être même une suite, je ne sais pas, on verra... Doudou contre-attaque", a-t-il ajouté.

Omar Sy réagit à la violences sur les réseaux sociaux

Sur le plateau de "Clique TV", diffusé sur Canal +, il a déploré les réactions des internautes après sa reprise controversée : "Ça montre jusqu'où peuvent aller les réseaux sociaux, quelle considération donner à ces commentaires ? (…) Chacun est dans son petit truc avec ce qui l'obsède". Quant à la violence à son encontre sur les réseaux sociaux, il a expliqué : "La violence numérique, on pourra en parler plus tard. Pour ma part elle n'est pas si pénible. Ce qui est insupportable, c'est la violence concrète. Comment c'est possible ça ? Qu'est ce qu'on fait contre ça ?"

Et de conclure : "Ça, ça a de vraies conséquences, la preuve c'est que ça dégénère et on a des mômes qui grandissent mal, c'est tous ces a priori qu'il faut démonter parce que cette violence elle est là et celle-là, elle est vraie. Il y a des gens qui en meurent, qui sont blessés, un tweet à côté... on en a rien à foutre ! Y'a des gens qui décèdent là, avec cette violence donc la violence numérique... Je bois de l'eau !".

Par C.F.