Omar Sy en Arsène Lupin : Netflix dévoile une première photo

Une photo très attendue depuis l'annonce de la participation d'Omar Sy dans une série française. Si Omar Sy sera bientôt au cinéma au côté d’un grand acteur américain, les fans pourront également le retrouver sur le petit écran. En effet, Netflix a développé un nouveau projet et l'acteur en a décroché le rôle principal. Pour le moment, très peu d'informations ont été révélées sur ce show intitulé "Arsène Lupin", qui sera une "relecture contemporaine du Gentleman Cambrioleur". La série est donc adaptée de l’œuvre de Maurice Leblanc et le tournage a déjà démarré ! D'ailleurs, Netflix a partagé une toute première image officielle de cette production française dont la sortie est espérée courant 2020. Sur ce cliché, Omar Sy s'illustre dans le rôle du parfait cambrioleur.

"Le Gentleman Cambrioleur"

Cette photo promo va faire des heureux. Avec son chapeau, son manteau long et ses baskets, le personnage interprété par Omar Sy se rend dans une boutique d'antiquaires. Aura-t-il l'intention de la voler ? C'est encore un mystère. En tout cas, le casting de cette nouvelle série Netflix s'annonce plus que prometteur. Omar Sy, qui a interpellé Emmanuel Macron,donnera la réplique à Hervé Pierre, Nicole Garcia, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella ou encore Soufiane Guerrab. Arsène Lupin sera produite par Gaumont Télévision et a été créée par George Kay, notamment connu pour Killing Eve, en collaboration avec François Uzan (Family Business). Par ailleurs, c'est Louis Leterrier, (The Dark Crystal), qui réalisera les trois premiers épisodes de cette nouvelle série.

Par Solène Sab