Omar Sy et Bérénice Bejo : comment gèrent-ils les relations amoureuses de leurs enfants ?

C’est un sujet épineux quand on est parent. Votre enfant chéri à un amoureux. Il veut vous le présenter. Sauf qu’il est encore à l’école maternelle. C’est mignon, mais parler d’amour à des enfants est parfois un exercice périlleux. Invités ce mardi 11 février de l’émission Clique pour parler du film "Le Prince oublié", les deux acteurs Omar Sy et Bérénice Bejo sont revenus sur leur rôle de parents. Et alors, c’est compliqué ?

Omar Sy : "Par principe on va être relou"

Pas vraiment si l’on en croit Omar Sy. Il suffit juste de dégoûter un peu son enfant pour éviter que ça n’aille trop loin. Une conclusion qui est venue après que Bérénice Bejo a raconté une anecdote concernant une de ses filles. L’actrice qui est mariée au réalisateur Michel Hazanavicius a quatre enfants. Deux belles-filles et deux enfants. "Ils ont 21, 16, 11 et 8 ans", explique Bérénice. Mouloud Achour lui demande : "Comment est-ce qu'on prend le premier amour d'un enfant ?" Pas de drama pour Bérénice Bejo qui n’a pas eu à affronter le problème. "Pour le moment, il n’y en a pas eu. Les grandes, elles ont eu mais vu que ce ne sont pas mes enfants, je le vis beaucoup mieux", rigole l’actrice.

Dans sa lancée, elle raconte une anecdote sur l’une des filles de Michel Hazanavicius provoquant l’hilarité générale sur le plateau : "Michel m'a raconté que quand l'une des petites était à la maternelle, il y en a une qui arrêtait pas de parler de Félix. Michel est rentré à la maison et a dit à la mère de ses filles : franchement Félix est pas ouf." Et Omar Sy de renchérir : "C'est une réaction normale, c'est la règle du jeu. Effectivement, que ça soit Félix ou un autre, il est pas ouf ! Par principe, on va être relou avec lui mais gentiment, il faut juste un peu savonner la planche et le mettre un peu mal à l'aise, c'est la règle du jeu", a déclaré le père d’Alhadji et Tidiane.

Par Mélanie C.