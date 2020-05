ONPC : Camélia Jordana dénonce les violences policières en France

Camélia Jordana a décidé de prendre la parole ouvertement pour dénoncer un fléau selon elle, les violences policières en France. Invitée dans On n’est pas couché ce samedi 23 mai, la chanteuse et actrice a pris la parole face à Laurent Ruquier : "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie". La jeune femme a insisté sur la stigmatisation des contrôles envers les communautés noires et arabes : "Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés, quand j'ai les cheveux frisés je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France".

Camélia Jordana en plein combat

Face à Philippe Besson qui s’est confié sur la condition difficile de certains policiers en France, Camélia Jordan a rétorqué : "Le combat est tel, qu'on ne peut pas voir l'espèce de virgule qui serait l'arbre qui cache la forêt et qui permettrait de minimiser le combat dont il est question". Des propos qui ne devraient pas faire plaisir à Christophe Castaner. L’année dernière, le ministre de l’Intérieur avait refusé d’entendre parler de violences policières à l’encontre des gilets jaunes lors d’une interview avec le Journal du dimanche : "Je n’accepte pas l’expression ‘violences policières’. Les procédures sont peu nombreuses au regard des 50 000 manifestations qui ont eu lieu depuis le 17 novembre 2018. Chaque fois qu’un comportement litigieux est signalé, une enquête est ouverte".

« Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie » @Camelia_Jordana #ONPC pic.twitter.com/RrA91Y6Km8 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) May 23, 2020

Par Alexia Felix