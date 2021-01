Opération renaissance : la vie d'une participante en danger lors du tournage

C’est le programme qui divise. Ce lundi 11 janviers 2021, Karine Le Marchand a dévoilé le premier épisode d’ "Opération Renaissance" (M6) qui suit pendant plusieurs mois le parcours de neuf femmes et un homme, atteints d'obésité morbide, lors de leur sleeve (une opération qui consiste à réduire la taille de l’estomac). Un projet porté par l’animatrice depuis cinq ans qui a accompagné les “témoins”, et ce jusque dans le bloc opératoire.

Ainsi, les téléspectateurs ont assisté à la transformation d’Elody et Stacy. Si pour la première tout s’est bien passé le jour de son intervention, pour la seconde, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu… Au côté de la jeune femme tout au long du processus, Karine Le Marchand qui s’est trouvée à l’entrée du bloc a expliqué : "Je ressens une tension dans le bloc opératoire, on demande du renfort, quelque chose ne va pas".

Une complication "rarissime" qui a mis "sa vie en danger"

Avant de poursuivre : "Ça fait une heure que Stacy est rentrée au bloc, l'opération n'a toujours pas commencé, on sent une certaine fébrilité, il y a neuf personnes maintenant au bloc, donc c'est un peu inquiétant". Ainsi, la jeune femme aurait fait une grave allergie aux produits anesthésiants : "Sa tension artérielle, son pouls, sa respiration, sont extrêmement faibles". Comme l’a expliqué David Nocca, docteur de l’émission, cette complication "rarissime" a mis "sa vie en danger".

Finalement, "après plus d'une heure d'attente angoissante", Stacy "est sortie d'affaire, mais elle ne sera pas opérée aujourd'hui, ni dans les prochaines semaines", a souligné l’animatrice en voix off. À la fin de l’émission, les téléspectateurs ont découvert une jeune femme rayonnante et épanouie délaissée de quarante-cinq kilos. Pour marquer cette nouvelle étape de sa vie, la jolie blonde est allée jusqu’à se faire tatouer un Phoenix. Une véritable renaissance !

Par C.F.