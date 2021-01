Opération renaissance - Pierre-Yves : cette épreuve qu'il a traversée pendant le tournage

La semaine dernière, lors du lancement de l'émission "Opération renaissance" sur M6, les téléspectateurs ont pu suivre l'incroyable perte de poids de Stacy et Elody. Au total, ces dernières ont perdu plus de 40 kilos sur une période de deux ans. Sur Instagram, Karine Le Marchand s'est confiée sur cette première diffusion. "Merci à vous tous, qui avez découvert avec enthousiasme le parcours exceptionnel de Stacy et Elody. Elles vous remercient du fond du coeur de tout cet amour qu'elles reçoivent. Et moi aussi, je vous remercie de votre fidélité et de vos encouragements", a-t-elle posté.

Ce lundi 18 janvier, c'est au tour d'Emeline et Pierre-Yves de participer à l'émission. Dans un entretien à TV Mag, ce dernier en a dit plus sur les raisons de sa participation au programme. "Du point de vue nutrition, j'étais en blocage complet. Car, avant de commencer ce deuxième parcours, j'en avais déjà fait un qui avait été annulé la veille de l'opération, car j'avais pris trop de poids à cause de l'arrêt du tabac et d'un suivi désastreux (...) J'étais dans une phase de réflexion sur moi-même quand j'ai vu passer l'appel à témoins. J'ai réfléchi pendant un mois avant de proposer ma candidature (...) Ce qui m'a donné le déclic, c'est qu'il y aurait, en plus de mes proches et de l'équipe médicale, la sphère 'médiatique' avec Karine Le Marchand et les équipes de production pour m'épauler. C'était du plus, donc j'y suis allé", a-t-il dit.

"Karine Le Marchand a été là pour moi"

Dans la suite de l'entretien, Pierre-Yves s'est confié sur son aventure, qu'il a qualifiée de "montagnes russes". "Je suis monté très haut et descendu très bas. Mais, à chaque étape, il y avait toujours quelqu'un, un médecin ou Karine, une aide ou une épaule. Sans l'émission et sans Karine, au mieux, j'aurais repris tout mon poids, au pire j'aurais pu finir à la rue ou je serais peut-être mort", a-t-il dit.

Pendant le tournage, Pierre-Yves a pu compter sur le soutien de son compagnon, Romain. Mais un évènement survenu pendant sa transformation a quelque peu bouleversé son aventure, comme il l'a révélé à nos confrères. "Pendant le tournage, je me suis séparé de mon conjoint. C'était en plein mois d'août", a-t-il dit. Une épreuve pendant laquelle il a pu compter sur le soutien de Karine Le Marchand. "Elle était en vacances et elle a pris le temps de passer une heure au téléphone avec moi pour me consoler et me donner des conseils. Ça ne sera pas montré parce que ce n'était pas filmé, mais elle a été là pour moi", a-t-il poursuivi.

