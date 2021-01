Opération renaissance : pourquoi l'émission fait polémique

Après "L'amour est dans le pré" et "La France a un incroyable talent", Karine Le Marchand fait son retour sur M6 dans une émission qu'elle présente et produit, à savoir "Opération renaissance". Les téléspectateurs pourront suivre lundi soir la transformation physique de personnes atteintes d'obésité morbide ayant recours à la chirurgie bariatrique. Au total, l'animatrice a mis trois ans pour mener à bien son projet et elle s'est entourée de professionnels de santé "pour constituer une équipe de spécialistes prêts à accompagner les 'témoins'" de l'émission, précise 20 minutes : "On leur a proposé un protocole et de les accompagner pendant plus de deux ans, en rebondissant à chaque fois qu'il y avait un truc qui coinçait. On se réunissait, on les appelait, on les prenait en charge. Je pense qu'on a pu mettre le doigt sur ce qui ne fonctionnait pas et n'était pas mis en place dans le système français", a expliqué l'animatrice à nos confrères.

"#pasmarenaissance"

Avant même sa diffusion sur M6 ce lundi 11 janvier, l'émission "Opération renaissance" de Karine Le Marchand fait polémique. En effet, des internautes n'ont pas manqué de qualifier le programme de grossophobe. Certaines ont même posté le hashtag #pasmarenaissance sur Twitter pour exprimer leur mécontentement quant à la diffusion de l'émission sur M6 (voir ci-dessous). Sur Instagram, la colère gronde aussi. Une internaute a posté le message suivant : "Lundi, on aura droit à une nouvelle émission grossophobe avec Karine Le Marchand et Cristina Cordula. Une nouvelle émission qui veut 'donner la parole aux grosses' mais qui ne donne la parole qu'à celles et ceux qui veulent perdre du poids, pas celles et ceux qui s'aiment et qui sont bien dans leur peau. Une nouvelle mise en avant des grosses 'acceptables' puisqu'ils sont prêts à tout pour changer. C'est une invisibilisation de plus, une infantilisation, et bien sûr de la grossophobie à tous les niveaux".

À côté de ça, le collectif "Gras Politique" pointe du doigt la nouvelle émission de Karine Le Marchand, déplorant sa "dangerosité" et la qualifiant de "voyeuriste". "On a le sentiment qu'il s'agit d'une mission pour sauver les gros. Mais est-ce que l'amaigrissement est le seul moyen d'être bien dans sa peau ? Est-ce qu'on parle des risques de la chirurgie bariatrique, qui ne convient pas à tout le monde ?", interroge Crystal, militante du collectif qui a déjà obtenu environ 170 signatures d’associations, soignants et particuliers pour sa tribune. Une pétition lancée par l'association a aussi vu le jour sur la Toile. Son but : "Annuler" l'émission "grossophobe" de M6. Elle a déjà recueilli plus de 23 500 signatures.

Changer son regard sur l’obésité? On se fout de nous? En multipliant les clichés douteux? En véhiculant l’idée que le seul gros acceptable est celui qui fait tous les efforts et tous les sacrifices au détriment parfois de sa santé pour maigrir? Indécent. #PasMaRenaissance https://t.co/mkkI7WBmYi — Anchara (@anchara_) January 5, 2021

Chère (non) KLM,

Je ne suis pas une mince ratée, je n’ai pas besoin de "renaitre" ni de mincir pour vous faire plaisir, je ne me résume pas à ma masse pondérale et celle-ci ne me rends pas moins qu’humaine, la grossophobie tue et doit cesser #PasMaRenaissance pic.twitter.com/9pxp7CosZL — Mess with Stacytrouille you get stabatouille (@Gamusharaa) January 10, 2021

#PasMaRenaissance @GrasPolitique_

Nos corps ne sont pas des objets d'avis et/ou de débats.

Nous n'avons pas a renaître,, nous n'avons pas à maigrir pour vos beaux yeux, ni a recevoir d'avis sur notre santé.

La grossophobie doit cesser.

Les stéréotypes aussi. pic.twitter.com/YC4VgRlwKZ — Canapé en queer (@violencedefemme) January 9, 2021

Par Non Stop People TV