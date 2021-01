Opération renaissance : une candidate apprend le suicide de sa mère pendant le tournage

Malgré la controverse et les polémiques, M6 continue de diffuser "Opération renaissance". Animée par Karine Le Marchand, le programme suit sur plusieurs mois neuf personnes en situation d’obésité morbide. Bien décidé à perdre du poids et être en bonne santé, ces derniers ont décidé de subir une sleeve (réduction de l’estomac). Ce lundi 25 janvier 2021, les téléspectateurs ont découvert Audrey à la vie tumultueuse. À 32 ans, la jeune femme pesait 130 kilos au début de l'aventure. Et pour cause.

C’est dans la nourriture que la mère de famille a trouvé du réconfort après avoir été séparée de ses deux premiers enfants à cause d’une relation toxique. "J'avais peur de lui, il me battait, il se droguait, il vendait mes biens pour s'acheter de la drogue. Il me faisait sortir à 2 heures du matin avec la petite dans le landau afin que j'aille lui chercher sa drogue. Mon ancien compagnon volait des chèques et moi j'étais complice. Résultat, j'ai fait 7 mois de prison, et j'ai perdu mes deux aînés, qui ne vivent plus avec moi. Ils ont été placés, ça fait longtemps que je ne les ai pas vu".

"Mon bourreau est mort"

Quant au papa de ses deux derniers enfants, il menait une double vie : "Il me faisait des enfants, pendant qu'il en faisait à son ex", a-t-telle confié à Karine Le Marchand. Des drames qui ont continué pendant le tournage. Alors que les premières semaines de l'aventure M6 se passaient bien, la jeune femme a appris la mort de sa mère avec qui elle entretenait une relation compliquée. Un geste prémédité selon Audrey puisqu’elle a "laissé un mot". "Ma maman m'a fait vivre des choses dures quand j'étais plus jeune. Elle s'est suicidée par médicaments, c'est ce qu'elle voulait, elle m'a demandé pardon, et je lui ai pardonné. J'espère qu'elle est en paix", a-t-elle expliqué. Des confidences que la jeune femme a conclu par : "Mon bourreau est mort".