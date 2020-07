Ophélie Meunier bientôt à la tête d’une émission sur RTL

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Ophélie Meunier. Depuis son arrivée au sein du groupe M6, l’animatrice enchaîne les projets. Après avoir présenté Zone Interdite ainsi que le 19.45, Ophélie Meunier va faire son arrivée sur RTL en septembre prochain. Jacques Esnous, le directeur de l’information de RTL, a déclaré dans un communiqué que la jeune maman va prendre les commandes de l’émission "Le Journal Inattendu" de façon permanente : "Nous sommes ravis d’accueillir Ophélie Meunier sur notre antenne à la rentrée. Son empathie, son sens de l’actualité et bien sûr son expérience à la tête de “Zone interdite” et du “19.45” depuis quatre ans sont de véritables atouts pour RTL". Dès la rentrée prochaine, Ophélie Meunier sera chaque samedi en direct de 12h30 à 13h30 pour commenter l’actualité et recevoir une personnalité.

Une nouvelle expérience pour l’animatrice

Début avril, Ophélie Meunier avait fait ses premiers pas à la radio en remplaçant Vincent Parizot à la tête de l’émission "Le Journal inattendu" en raison de l’épidémie du coronavirus. Auprès de nos confrères du Figaro à l’époque, Ophélie Meunier s’était confiée sur cette nouvelle expérience, semblant loin d’imaginer devenir titulaire d’une émission de radio : "Je ne me pose pas la question. Nous ne sommes pas du tout dans cette optique-là. Tout se fait au jour le jour. Ce n’était d’ailleurs pas prévu que je présente “Le Journal inattendu”. Impossible de se projeter à l’heure actuelle. En tout cas, je suis ravie, honorée et très touchée qu’on me fasse confiance. RTL est une grande station. Je vais me donner à 1000% pour la direction et Vincent Parizot. C’est très excitant".

Par Alexia Felix