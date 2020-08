Ophélie Meunier bientôt sur RTL : comment elle envisage son arrivée à la radio

Ophélie Meunier a réussi à se faire une place de choix dans le paysage audiovisuel français en seulement quelques années. En effet, la journaliste présente sur M6 le magazine d'information "Zone Interdite" depuis 2016 et était auparavant à l'animation de l'émission "Le Tube" diffusé sur Canal+.

Mais en plus de la télévision, la jeune femme a une autre corde à son arc, celui de la radio. Durant le confinement, elle avait animé l'émission du Journal Inattendu, chaque samedi dès 12 h 30 sur RTL en remplacement de Vincent Parizot. Et il semblerait qu'Ophélie Meunier ait réussi l'exercice puisque dès la rentrée de septembre, on la retrouvera aux commandes de ladite émission.

"Tout va beaucoup plus vite"

Dans une interview accordée à Ouest France, l'ancien mannequin s'est confiée sur cette nouvelle aventure : "Cet exercice est complémentaire de mon quotidien de télévision. C’est génial de vivre l’instantanéité de la radio, sa légèreté, dans le bon sens du terme. Tout va beaucoup plus vite ! On peut annoncer une information sans avoir à chercher l’image qui va avec. Quant à cette émission, c’est un outil formidable pour parler de l’actualité en toute liberté, débattre, avoir le regard de quelqu’un qu’on aime, qu’il soit artiste ou chef d’entreprise".

Mais avant sa rentrée bien chargée, elle profite de quelques jours de vacances en famille, avec son mari Mathieu Vergne et son fils d'un an, Joseph : "J'ai été très aventurière, j’essaie d’être plus posée pour récupérer. J’ai besoin de recharger mes batteries, car les années sont chargées, et puis je dois faire aussi en fonction de mon fils, Joseph, qui a 1 an !"

