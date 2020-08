Ophélie Meunier dévoile une rare photo de son fils pendant ses vacances de rêve

Dès la rentrée, elle sera sur tous les fronts. Les téléspectateurs retrouveront Ophélie Meunier dans Zone Interdite sur M6 et en tant que joker sur le 19:45. L’animatrice sera également à la radio. Elle sera aux commandes de l’émission intitulée "Le Journal inattendu" chaque samedi sur RTL dès 12h30. Un projet qui l’inspire comme elle le confiait à Ouest France : "C’est génial de vivre l’instantanéité de la radio, sa légèreté dans le bon sens du terme. Tout va beaucoup plus vite ! (…) Quant à cette émission, c’est un outil formidable pour parler de l’actualité en toute liberté, débattre, avoir le regard de quelqu’un qu’on aime, qu’il soit artiste ou chef d’entreprise". Mais avant de retrouver les studios, place aux vacances pour Ophélie Meunier !

Moment de complicité avec son fils

Direction le sud de la France pour l’animatrice accompagnée de son mari Mathieu Vergne et de leur fils Joseph. Si elle a partagé de nombreux clichés de son été où elle apparaît rayonnante et amoureuse, elle a partagé sur un autre post sa nostalgie au moment de quitter Cassis. Parmi les photos proposées sur sa publication Instagram, des vues de mer magnifiques, des photos entre amis, un tendre cliché avec son mari et des moments de complicité avec son petit Joseph. Le fils de l’animatrice a fêté son premier anniversaire en juin dernier et s’est visiblement bien amusé dans la piscine avec sa maman. Sur la photo en question, Ophélie Meunier joue dans l’eau avec son petit, une activité qui semble la réjouir. L’animatrice s’est également baignée dans la mer avec Joseph comme le montre l’un des clichés. Des vacances de rêve bien méritées avant une rentrée chargée !

Par Non Stop People TV