Ophélie Meunier partage un rare cliché de son fils et fait fondre ses abonnés

Ophélie Meunier est connue pour sa discrétion et a toujours tenu à préserver sa vie privée. La journaliste n'a dévoilé le visage de son premier enfant qu'en décembre 2020, alors que ce dernier était âgé de 18 mois. Un choix salué par ses nombreux abonnés, qui apprécient particulièrement sa simplicité. Comme elle l'avait expliqué à Paris Match, la maman du petit Joseph veut éduquer son fils loin des regards indiscrets. "Mon antidote est de l'éduquer comme je l'ai été, sur un mode classique, assez strict : obéir, être honnête, poli, respecter les adultes, les grands-parents, bosser et penser à aider les autres de manière désintéressée. L'altruisme, comment se tenir bien à table, cela s'apprend", avait-elle alors expliqué. Ce mardi 20 avril, la jeune maman a fait une petite exception et a partagé un adorable cliché de son fils, qui a fait fondre les internautes.

"Tellement belle cette photo"

Ce mardi 20 avril, Ophélie Meunier a posté sur son compte Instagram, une photo de son mari en compagnie de leur fils. Le petit Joseph, assis sur les épaules de son père, regarde avec amour Mathieu Vergne. Un cliché en noir et blanc qui respire le bonheur. La journaliste de M6 a partagé cette adorable photo remplie de tendresse pour célébrer l'anniversaire de son compagnon. Ses abonnés ont immédiatement commenté sa publication pour faire part de leur joie en découvrant une telle image si rare. "Tellement belle cette photo", "Sublime sublime sublime", écrivent-ils, visiblement charmés par cette belle complicité. Une famille heureuse qui va bientôt s'agrandir. En effet, Ophélie Meunier a annoncé dans les colonnes de Gala qu'elle était enceinte de son deuxième enfant.

Par Solène Sab