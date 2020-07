Ophélie Meunier : Que devient Florence Trainar, son joker pendant sa grossesse ?

Ophélie Meunier est devenue maman d’un petit garçon. Et pendant sa grossesse, M6 a été contrainte de trouver une remplaçante à l’animatrice pour Zone Interdite. Et c’est finalement Florence Trainar qui a été choisie par la direction : "J'ai toujours été partagée entre mon intérêt pour l'économie et ma passion pour le journalisme. J'ai choisi une école de commerce parce que je voulais comprendre le monde et ses rouages, mais la question du journalisme revenait. Jusqu'au jour où j'ai postulé à un concours organisé par 'Le Monde' pour passer un an au sein de la rédaction. J'ai été prise. Quand j'ai décidé de me consacrer au journalisme, j'ai contacté beaucoup de monde dans l'audiovisuel. C'est comme ça que j'ai intégré l'agence de presse Tony Comiti, qui travaille sur les sujets de M6. Je m'interrogeais sur l'animation, que je considérais comme un plus pour mon parcours. J'ai fait des essais pour voir, et quand Ophélie Meunier a annoncé sa grossesse, ils m'ont appelée", avait confié la jeune femme à Paris Match.

Une journaliste toujours présente sur M6

Et alors qu’Ophélie Meunier a finalement repris son poste à la fin de son congé maternité, Florence Trainar n’a pour autant pas perdu sa place au sein du groupe M6. Toutefois en mai 2019, la journaliste avait annoncé à Télé Loisirs qu’elle retournait en coulisses : "A la rentrée, je rejoins la rédaction nationale du JT de M6, en tant que journaliste-reporter". Malgré tout, Florence Trainar a présenté quelques chroniques dans le 19:45 aux côtes de Xavier de Moulins. Et pendant les vacances au mois de décembre 2019, la jeune femme est même devenue un des jokers du présentateur du JT de M6 jusqu’au 26 décembre. Depuis, Florence Trainar se fait plus discrète à la télévision.

