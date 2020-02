Orson Bean : l'acteur de "Docteur Quinn" est mort tragiquement

Son visage était connu pour son rôle de Loren Bray dans la série "Docteur Quinn". A 91 ans, Orson Bean est mort dans la soirée de ce vendredi 7 février dans un tragique accident de la circulation à Venice Beach (Los Angeles). Alors qu'il traversait une route à pied, l'acteur a été successivement percuté par deux voitures, a révélé TMZ. Lorsque Orson Bean, au sol, a été percuté une première fois, des passants ont tenté de prévenir l'autre véhicule s'approchant. Mais celui-ci n'a pas évité l'acteur à cause de la distraction avec l'agitation, a expliqué la police locale. Ce second impact lui "a été fatal".

Une riche carrière dans les séries américaines

Orson Bean laisse derrière lui une riche carrière sur le petit écran. Après ses débuts en 1954, il a été popularisé par "Docteur Quinn" dans les années 90 où il est resté pendant cinq saisons. L'acteur est aussi apparu dans de multiples séries à succès comme "La Quatrième Dimension", "Will & Grace", "Sept à la maison", "Cold Case", "Mon Oncle Charlie", "How I Met Your Mother" ou encore "Modern Family". De 2009 à 2012, il a incarné le personnage de Roy Bender, compagnon de Karen McCluskey dans "Desperate Housewives". Sa dernière apparition dans une série est toute récente puisqu'il est présent dans un épisode de la saison 6 de "Grace and Frankie", disponible depuis 15 janvier 2020 sur Netflix. Père de deux filles et de deux garçons qu'il avait eu avec ses deux épouses précédentes, il était en couple avec l'actrice Alley Mills qu'il avait épousée en 1993 après leur rencontre sur le tournage de "Docteur Quinn".

Par Marie Merlet