Oscar Sisto critiqué et jalousé lors de la Star Ac, il se confie (Exclu vidéo)

Pour cette nouvelle semaine d'interviews, Evelyne Thomas reçoit Oscar Sisto, ex-professeur de théâtre de la "Star Academy" sur TF1. Dans un premier extrait inédit, ce dernier revient sur ce jour où il a été emprisonné et torturé en Argentine. C'était le 24 mars 1976, lors du coup d'Etat de la junte militaire mené par le Général Videla et qui a fait 30 000 disparus. Il avait 18 ans.

"J'ai été à la fac d'architecture et c'était déjà une raison valable pour être torturé, emprisonné. J'étais déjà dans la chorale de l'université et un groupe de théâtre et puis on est dangereux. J'y pense très souvent, je fais des cauchemars encore, 40 ans plus tard. On devait enterrer des livres, des disques", raconte-t-il. Et de poursuivre : "J'ai été un peu secoué (...) pendant une semaine et demi. Puis pas sûr de sortir vivant de là. J'étais avec des camarades, on était nombreux". Il a fini par sortir de prison. Deux ans plus tard, il quittait l'Argentine pour la France.

25 personnalités qui voulaient "tous" sa mort

Dans un second extrait, Oscar Sisto revient sur son expérience en tant que professeur de théâtre à la "Star Academy". Il y a officié dans les saisons 2, 3 et 4. Qu'est-ce la médiatisation lui a apporté ? "Beaucoup d'ennemis", lance-t-il à Evelyne Thomas.

Et de préciser : "Les intellectuels. À l'époque, c'était mal vu. Je ne me considère pas comme un intellectuel, mais quelqu'un qui fait du théâtre (...) ne fait pas ces choses-là. Sauf que, au bout de ma première saison, Alexia Laroche-Joubert me dit : 'On repart ?' Je dis oui. Elle me dit : 'Tu veux savoir qui veut ta tête là ?' Elle me sort la liste de 25 personnalités, ils voulaient tous ma mort. Ceux qui m'ont critiqué, m'ont jalousé un petit peu parce que c'était un poste en or".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV