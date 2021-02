Oscar Sisto emprisonné et torturé en Argentine, il raconte (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle échange avec une personnalité sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a recueilli les confidences d'une pléiade de célébrités, de Clara Morgane à Gil Alma en passant par Babette de Rozières ou encore Karima Charni. Cette dernière n'a pas hésité à revenir sur sa mauvaise expérience en radio pendant laquelle elle a été victime de harcèlement.

"On faisait des photos d'équipe avec la bande, je devais me battre pour que les mains n'arrivent pas sur ma poitrine ou sur mes fesses. On en était là ! Ils me disaient : 'C'est une blague'. Non ce n'est pas une blague en fait, c'est mon corps. Je ne t'autorise pas à le toucher et j'ai toujours été comme ça, j'ai été éduquée comme ça", disait-elle.

"Je fais des cauchemars encore..."

Ce lundi 1er février, Oscar Sisto est l'invité d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, l'ancien professeur de la "Star Academy" sur TF1 raconte ce jour où il a été emprisonné en Argentine. C'était le 24 mars 1976, lors du coup d'Etat de la junte militaire mené par le Général Videla et qui a fait 30 000 disparus. Il avait 18 ans. "J'ai été à la fac d'architecture et c'était déjà une raison valable pour être torturé, emprisonné. J'étais déjà dans la chorale de l'université et un groupe de théâtre et puis on est dangereux. J'y pense très souvent, je fais des cauchemars encore, 40 ans plus tard. On devait enterrer des livres, des disques", raconte-t-il.

Et de poursuivre : "J'ai été un peu secoué (...) pendant une semaine et demi. Puis pas sûr de sortir vivant de là. J'étais avec des camarades, on était nombreux". Oscar Sisto a fini par sortir de prison. Qu'est-ce que ses parents lui ont dit ? "Ils ne l'ont pas su tout de suite. J'ai mis des années à leur dire (...) Ils étaient très choqués", répond-il à l'animatrice. Il a ensuite quitter l'Argentine alors qu'il était fiché par la police. "Ce n'était pas si facile que ça", dit-il. Il a laissé ses parents en Argentine. Ils ne les a pas vus pendant sept ans. "C'est très difficile (...) Je crois que j'étais très jeune et inconscient et que j'avais un Ange gardien".

Par Non Stop People TV