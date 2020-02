Pamela Anderson dément les rumeurs sur un mariage par intérêt

Après s'être aimés, Pamela Anderson et Jon Peters règlent leurs comptes à travers les médias. Son mariage express avec le producteur a été aussi rapide que leur divorce. Seulement douze jours après s'être uni, le couple a décidé de se séparer. Mais les rebondissements ne se sont pas arrêtés là. Dans une interview pour Page Six, Jon Peters a assuré qu'il avait payé les dettes de Pamela Anderson avec un chèque de 200 000 dollars. Avant de démentir ses propos. "Je l'ai aidée d'une façon dont elle avait besoin, mais c'est entre elle et moi", a-t-il mystérieusement expliqué à Ladysmith Chronicle. Autour de ces suspicions sur ses difficultés financières, Pamela Anderson a tenu à clarifier les choses.

Pamela Anderson a bien reçu un chèque

Dans un article de Victoria News, l'actrice de 52 ans a assuré : "Je n'ai besoin de personne pour payer mes factures. Je possède une maison de 10 millions de dollars à Malibu qui est louée depuis maintenant deux ans et qui le sera encore pour les trois à cinq prochaines années, à raison de 40 000 dollars par mois. Cela couvre plus que toutes mes factures et mes dépenses. J'ai des contrats". Toutefois, si elle affirme ne pas avoir besoin d'aide, Pamela Anderson a reçu de Jon Peters, déjà remarié, un chèque de 100 000 dollars après leur séparation. "J’ai mis cet argent dans mon projet à Ladysmith (…) Toutes mes économies, tout l’argent que je gagne, ira dans ma maison ou à ma fondation", a-t-elle expliqué.

Par Marie Merlet