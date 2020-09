Pamela Anderson divorcée ? Elle rétablit la vérité sur son dernier mariage

Son dernier mariage n’aura duré que 12 jours. En février dernier, Pamela Anderson a finalement divorcé de Jon Peters après une union très rapide. Et alors que Jon Peters avait assuré qu’il avait payé les dettes de l’actrice, Pamela Anderson avait rapidement réagi auprès de Victoria News : "Je n'ai besoin de personne pour payer mes factures. Je possède une maison de 10 millions de dollars à Malibu qui est louée depuis maintenant deux ans et qui le sera encore pour les trois à cinq prochaines années, à raison de 40 000 dollars par mois. Cela couvre plus que toutes mes factures et mes dépenses. J'ai des contrats". Et huit mois après la fin de son cinquième mariage, Pamela Anderson a décidé de rétablir la vérité sur cette union particulière.

"Pas de mariage, pas de divorce"

Sur son compte Twitter, Pamela Anderson a relayé deux articles sur son union avec Jon Peters, assurant au passage qu’elle n’a jamais épousé ce dernier : "Pamela Anderson n’a jamais été mariée à Jon Peters. C’était juste un étrange déjeuner… Pas de mariage, pas de divorce", a-t-elle écrit en légende d’un article de Page Six, avant de réagir à un article de People : "Pamela Anderson n’a jamais été légalement mariée à Jon Peters (un ami de la famille depuis toujours). Pas de rancune, pas de mariage, pas de divorce… Juste un déjeuner théâtral. Pamela a un bon sens de l’humour à ce sujet". Cette mise au point contredit les les communiqués envoyés par Pamela Anderson et Jon Peters aux médias faisant part de leur attachement l’un envers l’autre.

Pamela Anderson

was never married to Jon Peters -

it was just

a bizarre lunch ... no “marriage” no “divorce” ... https://t.co/XTIUKAFPU8 — Pamela Anderson (@pamfoundation) September 5, 2020

Pamela Anderson was never legally married to Jon Peters (life long family friend)

no hard feelings - no Marraige, no Divorce... just a bizarre theatrical lunch -

Pamela has a good sense of humor about it. https://t.co/KptFVBCaNc — Pamela Anderson (@pamfoundation) September 5, 2020

Par Alexia Felix