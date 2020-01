Pamela Anderson mariée : elle dévoile un premier cliché avec son époux Jon Peters

Il y a encore quelques mois, Pamela Anderson filait le parfait amour – en apparences – avec Adil Rami. Mais ça, c'était avant que le footballeur français ne commette l'irréparable, selon les confidences polémiques de l'actrice américaine. Après avoir rompu avec lui, Pamela Anderson n'entendait pas se taire, et a multiplié les déclarations chocs sur les réseaux sociaux, accusant Adil Rami d'avoir été violent à son égard à de nombreuses reprises, en plus de ses infidélités répétées. Une rupture retentissante dont l'ex-Naïade d'Alerte à Malibu a eu bien du mal à se remettre, postant régulièrement des messages subliminaux et assez pessimistes sur l'amour. Mais depuis quelques temps, Pamela Anderson semblait bien avoir retrouvé sa joie de vivre. Et pour cause : l'actrice de 52 ans a retrouvé l'amour !

Pamela Anderson radieuse

En effet, il y a quelques jours, Pamela Anderson a surpris tout le monde en annonçant son mariage dans les colonnes du Hollywood Reporter ! L'heureux élu, Jon Peters, est un producteur américain qui a toujours été proche de la star. Déjà dans les années 80, Pamela Anderson et Jon Peters avaient partagé une romance, que le producteur n'a jamais oubliée : "Il y a tellement plus chez elle que ce que l'on voit au premier abord - sinon je ne l'aimerais pas autant. Il y a des belles femmes partout. J'aurais pu choisir n'importe laquelle, mais - pendant 35 ans - je n'ai voulu que Pamela. Elle me rend fou - dans le bon sens du terme. Elle m'inspire. Je la protège et je la traite comme elle doit l'être" a-t-il confié au Hollywood Reporter. Vendredi 24 janvier, c'est dans sa story Instagram que Pamela Anderson a pour la première fois dévoilé un tendre cliché de son cinquième époux, posant à ses côtés, radieuse. Comme quoi, il faut toujours continuer de croire en l'amour…

Par Sarah M