Pamela Anderson prête pour un nouveau mariage, elle dit tout

Pamela Anderson avait surpris tout le monde en janvier dernier en se mariant avec le producteur Jon Peters âgé de 74 ans. Mais après seulement 12 jours de mariage, l’actrice a annoncé sa séparation avec son compagnon : "J’ai été touchée par l'accueil chaleureux de mon union avec Jon. Nous vous serions très reconnaissants de votre soutien tandis que nous prenons un peu de temps à part pour réévaluer ce que nous voulons dans la vie et ce que nous voulons l'un de l'autre. La vie est un voyage et l'amour est un processus. Avec cette vérité universelle ancrée à l'esprit, nous avons mutuellement décidé de retarder la formalisation de notre mariage. Merci de respecter notre vie privée". Si depuis Pamela Anderson est célibataire, elle a avoué lors d’un entretien avec le New York Times qu’elle était prête à se marier de nouveau.

"Encore une fois !"

Très à l’aise à ce sujet, Pamela Anderson s’est confiée sur ses anciens mariages : "Je ne me suis mariée que trois fois. Les gens pensent que je me suis mariée cinq fois. Je ne sais pas pourquoi. (...) Trois mariages. Je sais que c'est beaucoup. Mais c'est moins que cinq fois !". Pamela Anderson a assuré que son mariage avec Jon Peters n’était pas officiel : « C'était juste un petit moment passé ensemble. (...) Un moment qui allait et venait, mais il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas de mariage, il n'y avait rien. C'est comme si cela n'était même jamais arrivé. Cela semble bizarre. Mais c'est tout". Pamela Anderson est même prête à renouveler l’expérience du mariage : "Absolument ! Encore une fois. Encore une fois, s'il vous plaît, mon Dieu. Encore une fois. Rien qu'une fois !".

Par Alexia Felix