Pamela Anderson : qui est Jon Peters, l'homme qu'elle a épousé en secret ?

En juin dernier, Pamela Anderson a annoncé sur ses réseaux sa séparation d'avec Adil Rami, avec lequel elle était en couple depuis 2017. Dans son message, elle a révélé que le footballeur menait "une double vie". Et de poursuivre : "Ces deux dernières années de ma vie ont été un gros mensonge (...) J'ai été amenée à croire que c'était 'le grand amour'. Je suis dévastée". Après cette annonce choc, Adil Rami a réagi sur Instagram, se disant "peiné" et "blessé".

Sept mois après avoir mis un terme à sa relation avec le footballeur, Pamela Anderson s'est mariée en secret lundi 20 janvier 2020 avec Jon Peters lors d'une cérémonie à Malibu. Elle a annoncé l'heureuse nouvelle au Hollywood Reporter. "Jon est un des premiers mauvais garçons de Hollywood. Je l'aime comme un membre de ma famille. Sa vie me faisait peur. C'était trop pour une fille comme moi. Maintenant que j'ai vécu, je me rends compte qu'il a toujours été là pour moi. Il ne m'a jamais laissée tomber. Je suis prête et il est prêt. Nous nous comprenons et nous nous respectons. Nous nous aimons à l'infini. Je suis chanceuse, la preuve que Dieu a bel et bien un plan", a-t-elle confié.

Une demande de mariage refusée trente ans plus tôt

Qui est Jon Peters ? À 74 ans, il est connu à Hollywood en tant que producteur. Avec son ex-compagne Barbra Streisand, ils ont produit "Une étoile est née" en 1976. À son palmarès de producteur hollywoodien s'ajoutent des films comme "Flashdance", "Rain Man", "Batman", "Batman, le défi" ou encore "Superman Returns. "On n'a jamais retenu que j'ai produit 100 films, que j'ai dirigé Sony ou que je suis devenu dirigeant alors que je venais de la rue", confiait-il au "Hollywood Reporter" en 2017. Avant de se lancer dans l'industrie du cinéma, Jon Peters était coiffeur. "J'étais 'Jon le coiffeur'. En vieillissant, j'ai rencontré des gens - des gens normaux - qui avaient du respect pour moi et je me disais : 'Il y a des gens qui sont capables d'apprécier le dur labeur'", expliquait-il.

Sa rencontre avec Pamela Anderon remonte au milieu des années 80, au Manoir Playboy de Hugh Hefner. Ils sont rapidement devenus amants. Le producteur l'avait même demandée en mariage, mais l'ex-star de la série "Alerte à Malibu" avait refusé sa proposition. "J'aurais pu choisir n'importe laquelle, mais - pendant 35 ans - je n'ai voulu que Pamela. Elle me rend fou, dans le bon sens du terme. Elle m'inspire. Je la protège et je la traite comme elle doit l'être", a-t-il confié au "Hollywood Reporter". À noter que côté coeur, Jon Peters s'est marié quatre fois et a trois enfants.

Par Non Stop People TV