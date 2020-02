Pamela Anderson se sépare de son mari 12 jours après la cérémonie

Un mariage express ! A la surprise générale, Pamela Anderson s'est mariée avec le producteur Jon Peters, âgé de 74 ans, le 20 janvier dernier. Ils se sont dits "oui" lors d'une cérémonie privée et secrète à Malibu. Cependant, douze jours après avoir célébré leur amour, Pamela Anderson et Jon Peters ont décidé de se séparer. L'ex actrice phare "d'Alerte à Malibu" a créé un véritable buzz en déclarant la nouvelle dans un communiqué au Hollywood Reporter : "J'ai été touchée par l'accueil chaleureux de mon union avec Jon. Nous vous serions très reconnaissants de votre soutien tandis que nous prenons un peu de temps à part pour réévaluer ce que nous voulons dans la vie et ce que nous voulons l'un de l'autre. La vie est un voyage et l'amour est un processus. Avec cette vérité universelle ancrée à l'esprit, nous avons mutuellement décidé de retarder la formalisation de notre mariage. Merci de respecter notre vie privée.".

Douze jours après s'être dits oui...

Une source proche de l'actrice a déclaré que le couple n'avait pas encore déposé les documents juridiques pour officialiser le certificat de mariage après leur cérémonie du 20 janvier, à laquelle assistaient les deux fils de Pamela Anderson, les trois filles de Jon Peters et son ex-femme Christine Forsyth-Peters. Bien que chacun ait été marié quatre fois auparavant, cette union semblait prometteuse étant donné que le duo s'était déjà fréquenté il y a plus de 30 ans et s'était retrouvé ces derniers mois, gardant la relation secrète. Cette séparation a été brutale et a peine annoncée, Pamela Anderson a quitté Malibu pour retrouver son Canada natal ce 2 février, quelques jours seulement après avoir partagée une photo d'elle et de son compagnon complices et amoureux dans sa story Instagram.

Par Solène Sab