Pamela Anderson : Ses dettes responsables de son divorce avec Jon Peters ?

Le début d'année 2020 a été assez intense pour Pamela Anderson. Alors qu'elle annonçait à la surprise générale son mariage avec son ancien compagnon Jon Peters, le couple s'est finalement séparé 12 jours après son union. Selon US Weekly, c'est le producteur américain qui serait à l'initiative de cette rupture. Et ce serait avec un simple message que Jon Peters a prévenu Pamela Anderson : "Cette histoire de mariage... Ça m’a fait flipper. Je réalise qu’à 74 ans j’ai besoin d’une vie simple et tranquille, pas du tout d’une liaison à portée internationale. C’est pourquoi je crois que la meilleure chose que nous ayons à faire c’est de reprendre chacun notre chemin. On l’a fait. Et le monde entier sait qu’on l’a fait, et maintenant je crois qu’il nous faut en finir. J’espère que tu pourras me pardonner", aurait envoyé Jon Peters.

200 000 dollars de dettes pour l'actrice

Et plusieurs jours après la fin de ce mariage, les révélations continuent. Auprès de Page Six, Jon Peters a révélé que c'est Pamela Anderson qui l'a demandé en mariage : "Inutile de dire que quand elle m'a envoyé un SMS pour qu'on se marie, c'était une sorte de rêve devenu réalité même si j'étais fiancé à quelqu'un d'autre et que la dame emménageait". Jon Peters explique ensuite qu'il n'a pas hésité à payer les dettes de l'actrice, mais que la séparation a eu lieu juste après : "J'ai tout laissé tomber pour Pam. Elle avait près de 200 000 dollars de factures et aucun moyen de le payer, alors je l'ai payé et voici les remerciements que je reçois. Il n'y a pas de fou comme un vieux fou". Pour le moment, Pamela Anderson n'a pas réagi à cette révélation.

Par Alexia Felix