Pascal Bataille et Laurent Fontaine fâchés : enfin réunis, ils révèlent les raisons de leur brouille

Des années durant, Pascal Bataille et Laurent Fontaine ont formé l'un des duos les plus emblématiques du petit écran. Très présents à l'écran dans les années 1990 et 2000, les deux animateurs ont notamment présenté ensemble, la célèbre émission baptisée "Y a que la vérité qui compte" qui a longtemps été un succès d'audience sur la chaîne TF1. Quatorze ans après l'arrêt du programme, Laurent Fontaine avouait il y a quelques mois, être "en froid" avec son acolyte de l'époque.



Ce vendredi 27 novembre 2020, Eric Dussart dans le nouvel épisode de son podcast "Radar", dans lequel il retrouve "ceux qui ont disparu des radars médiatiques", a réussi à réunir les deux animateurs. L'occasion pour eux, d'évoquer les vraies raisons de leur brouille... et tout semble lié à la politique.

Pascal Bataille et Laurent Fontaine en froid à cause de leurs divergences politiques

"On s'est moins vus depuis trois, quatre ans, pour des raisons qui sont liées beaucoup à la politique, et à l'éloignement géographique. J'ai soutenu l'actuel président quand il faisait campagne en 2016. Pascal était très violent, à mon sens... (à l'encontre d'Emmanuel Macron, ndlr) a déclaré Laurent Fontaine. Ce à quoi Pascal Bataille a répondu : "C'est du registre privé les engagements politiques. C'était une fâcherie mais on ne met pas à la poubelle trente ans d'amitié pour des divergences politiques, surtout qu'on s'est toujours engueulés depuis 1983, on s'engueule sur plein de sujets".



On se souvient d'ailleurs que ce dernier avait déjà abordé le sujet à nos confrères de Télé Loisirs en 2016, quand Laurent Fontaine avait ouvertement apporté son soutien à Emmanuel Macron. "Laurent fait ce qu'il veut et je le respecte totalement. Mais beaucoup de gens continuent à nous associer, voire à nous confondre... Et je ne veux pas être associé à tout cela" avait alors déclaré Pascal Bataille.

Malgré tout, les animateurs visiblement réconciliés, ont ensuite évoqué la possibilité de faire un ou deux primes pour fêter les 20 ans de l'émission "Y'a que la vérité qui compte".



Par E.S.