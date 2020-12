Pascal Bataille et Laurent Fontaine : leur salaire pour Y'a que la vérité qui compte dévoilé (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente du lundi au vendredi sur Non Stop People. Il reçoit une personnalité avec laquelle il évoque son actualité, mais aussi sa vie plus intime. Ainsi, Ghislaine Arabian s'était confiée sur les violences conjugales qu'elle a subies de la part de son ex-compagnon. Quant à Pascal Soetens, il n'avait pas hésité à pousser un énorme coup de gueule lorsque le gouvernement a annoncé il y a quelques mois la fermeture des salles de sport pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Jordan de Luxe demande souvent à ses invités quel salaire ils ont touché en animant ou en participant à telle émission ou programme. Ainsi, Cyrille Eldin avait accepté de révéler le salaire qu'il a touché pour "Le Petit Journal" et "Le Supplément". Il n'a pas été le seul à répondre à cette question. D'autres comme Jean-Marc Sylvestre, Guy Carlier, Olivier de Benoist ou encore Philippe Candeloro ont également fait quelques révélations croustillantes à ce sujet.

"On était d'énormes privilégiés"

Ce lundi 14 décembre, Jordan de Luxe a reçu Pascal Bataille dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. L'animateur a voulu savoir combien il a touché pour "Y'a que la vérité qui compte", programme qu'il a présenté de 2002 à 2006 avec Laurent Fontaine sur TF1. "On se versait Laurent et moi un salaire de 25 000 euros brut chacun. Mais ça ne veut rien dire, parce qu'on était producteur et qu'on se versait un salaire en tant qu'animateur, mais derrière, on gagnait beaucoup d'argent en tant que producteur", a-t-il répondu. Et de poursuivre : "C'était très bien payé. C'est énormément d'argent par rapport au salaire moyen d'un Français. On était d'énormes privilégiés. Et encore aujourd'hui, même si on gagne beaucoup moins d'argent aujourd'hui (...) Ce sont aussi les activités qui génèrent beaucoup de recettes (...) Ces salaires étaient la conséquence aussi de l'argent qui était gagné par la chaîne, par TF1 en l'occurence".

En plus d'être aux commandes d'une émission sur TF1, Pascal Bataille était aussi producteur de "La Méthode Cauet". Dans ce même entretien, il a accepté de révéler combien Cauet touchait pour ce programme, à savoir "30 000 euros par mois". Et de préciser : "Il était co-producteur de l'émission et dirigeant de sa société 'Be aware'. À la fin de l'année, cette société faisait des bénéfices, comme la nôtre avec Laurent. On se redistribuait des dividendes".

Par Non Stop People TV