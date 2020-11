Pascal Bataille propriétaire d'un hôtel : le confinement met-il "en danger" son établissement ? (Exclu vidéo)

Pascal Bataille était l'invité de Mickaël Dos Santos jeudi 5 novembre dans son émission "Le Débrief de Non Stop". L'occasion pour l'animateur de revenir sur l'émission qu'il a animée de 2002 à 2006 sur TF1 avec Laurent Fontaine, à savoir "Il n'y a que la vérité qui compte". Est-il prêt à relancer l'émission un jour ? "La produire non, mais animer par exemple une spéciale où on réévoquerait les plus belles séquences de cette émission qui comme vous le disiez, a fait beaucoup pleurer, mais beaucoup rire aussi (...) Pourquoi pas oui", a-t-il répondu.

Et de poursuivre : "On voit que l'émission de Jean-Marc Morandini 'Retrouvailles' sur NRJ12 surfe un peu sur la même vague, fonctionne très bien. Je pense qu'il y a encore des choses à faire dans ce style-là. Est-ce qu'il faut refaire 'Y a que la vérité qui compte', je n'en sais rien. Aujourd'hui, Laurent Fontaine et moi, on est un peu loin de la télévision. On n'est jamais trop loin, il suffit de traverser la rue".

"On reprendra dès qu'on le pourra"

Dans ce même entretien, Mickaël Dos Santos a abordé le confinement, une mesure qui a récemment fait son retour en France pour limiter une nouvelle fois la propagation du coronavirus. Propriétaire d'un hôtel sur la presqu'île du Cap Ferret - là où il vit - Pascal Bataille s'est confié sur la situation de son établissement. "On a fermé les portes pour le mois de novembre, bien évidemment. Ça ne sert à rien de rester ouvert alors qu'il n'y pas un client qui peut venir. Je cherche la nouvelle activité que je pourrais faire qui ne serait pas atteinte par le confinement", a-t-il expliqué.

Son hôtel est-il en danger ? "Non, absolument pas. On a la chance d'avoir un établissement qui fonctionne bien depuis de longues années. On avait fait ce qu'il fallait pour que ce soit une entreprise sérieuse et solide. On a eu à coeur de maintenir le salaire complet de nos équipes malgré la fermeture et on reprendra dès qu'on le pourra. Mais, il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme qui sont vraiment en danger parce qu'elles sont plus récentes ou parce qu'elles sont dans des secteurs peut-être un peu moins privilégiés que nous et il faut vraiment prendre ça en compte. Le gouvernement a décidé des aides importantes, mais cette situation ne peut pas durer longtemps (...) Je suis convaincu qu'il faut au plus vite sortir de ce confinement et redonner la possibilité aux gens et aux entreprises de travailler, tout en respectant les gestes barrières et en faisant attention. Je pense qu'on peut concilier les deux", a-t-il répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV