Pascal Obispo en couple : qui est sa femme Julie ?

C'est une nouvelle saison de "The Voice" qui a démarré le 18 janvier dernier sur TF1. À cette occasion, les quatre nouveaux coachs de cette saison 9 ont ouvert le bal sur le célèbre titre "Show Must Go On". Une première soirée d'audition à l'aveugle qui a été marquée par un petit accrochage entre Pascal Obispo et Amel Bent, mais aussi par des prestations bluffantes de la part de candidats motivés. Ainsi, certains d'entre eux ont réussi à se qualifier pour la suite de la compétition.

Peu avant le coup d'envoi de cette édition 2020, Pascal Obispo s'est confié à MYTF1 sur son retour dans le fauteuil de coach (NDLR, il a déjà été coach dans la saison 7). "Je suis très heureux de démarrer cette nouvelle saison avec mes trois camarades. Je connais Marc depuis longtemps et je l'ai redécouvert grâce à 'The Voice' (...) Lara est très douce, elle touche les talents du coeur. C'est une femme épanouie, guidée par la bienveillance, la sensibilité et le professionnalisme (...) J'échange avec Amel (...) Il y a beaucoup d'humanité entre nous, un peu comme si nous étions quatre frères et soeurs", a-t-il dit.

"Elle me fait un bien fou"

Jeudi 23 janvier 2020, Pascal Obispo était présent au dîner de la mode du Sidaction, soirée au cours de laquelle il a retrouvé Line Renaud. Sa présence n'a pas manqué de faire crépiter les flashs des photographes lorsqu'il s'est affiché au bras de sa femme, Julie Hantson. Vêtue d'une sublime robe noire décolletée, cette dernière a fait sensation.

Qui est-elle ? De 26 ans sa cadette, Julie Hantson est mannequin. Elle a épousé Pascal Obispo en septembre 2015 lors d'une cérémonie organisée au Cap Ferret. À l'époque, le couple se connaissait depuis deux ans. Très discrète dans les médias, Julie Hantson a eu un réel impact dans la vie de l'artiste, comme il le confiait au Parisien en août 2018. "Julie est la personne la plus bienveillante que j'ai eu la chance de croiser. Depuis cinq ans, elle me fait un bien fou. Elle met en valeur mes qualités et m'aide à gommer mes défauts", disait-il.

Par Non Stop People TV