Pascal Praud : ce jour où il a porté plainte contre Bernard Tapie

Les faits remontent au mois d’octobre 2001. A l’époque, Pascal Praud et Bernard Tapie s’étaient retrouvés dans un magasin de vêtements de la rue Marbeuf à Paris. Mais alors que les deux hommes pensaient faire de simples emplettes, les clients présents ont assisté à une scène surréaliste. Alors que Pascal Praud était tombé sur Bernard Tapie, le journaliste a voulu prendre des nouvelles de l’homme d’affaires. Ce à quoi Bernard Tapie aurait répondu "que ça ira mieux" quand celui-ci "arrêtera de dire des conneries". Selon Pascal Praud, Bernard Tapie lui aurait reproché d’avoir tenu des propos malveillants sur l’OM dans une émission de Téléfoot : "Praud, t'es qu'un co***** ! Dimanche, à Téléfoot, tu as dit que l'OM avait utilisé en cinq mois pratiquement autant d'entraîneurs que Nantes en quarante-cinq ans. T'es encore pire que les autres. Je ne te parlerai plus de ma vie !", avait raconté Pascal Praud à France Soir.

"Il s’est avancé et m’a mis une pêche"

Lors de cette interview, Pascal Praud avait raconté en détail son altercation avec Bernard Tapie : "Ce à quoi je lui ai répondu Bonjour, Monsieur Tapie... Et il est reparti de plus belle : T'es gentil, tu ne m'adresses plus la parole, t'es qu'un co***** ! Ça commençait à m'énerver et je lui ai répondu : Toi, t'es un gros co*****. À ce moment-là il s'est avancé et m'a mis une pêche et un coup de pied dans les parties. Après, on nous a séparé mais il y a encore eu cinq bonnes minutes d'insultes. Il m'a menacé, en me disant notamment qu'il me ferait pisser par terre la prochaine fois que je mettrais les pieds au Stade Vélodrome. Il était dans un état de fou". De son côté, Bernard Tapie avait affirmé avoir "simplement pris par le cou" son interlocuteur pour le " pousser dehors". Peu après, Pascal Praud avait porté plainte contre Bernard Tapie.

Par Alexia Felix