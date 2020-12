Pascal Praud fustige le gouvernement et sa gestion de la crise

Le gouvernement essaie tant bien que mal de gérer la crise sanitaire du coronavirus. Son coté inédit rend les décisions extrêmement difficiles à prendre. Et évidemment, les différentes mesures prises par l'exécutif ne peuvent pas faire l'unanimité. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, qui vient d'être testé positif à la covid-19 annonçait que les établissements culturels tels que les théâtres et les salles de cinéma pourraient rouvrir dès le 15 décembre. Malheureusement le chiffre référence de 5000 cas positifs déterminés par le Conseil Scientifique et l'exécutif n'a pas été atteint. Les lieux culturels doivent donc garder portes closes, au grand dam des artistes.

"J'ai l'impression que vous ne comprenez pas qui nous gouverne"

Pascal Praud a une nouvelle fois abordé le sujet ce jeudi 17 décembre dans l'émission "L'heure des pros". Et le journaliste a fait part de son avis bien tranché sur les choix du gouvernement de garder certains établissements fermés : "Je pense qu'il faut rouvrir, je pense qu'il faut rouvrir les restaurants, je n'arrête pas de le dire !". Face à ses invités, Pascal Praud a ensuite perdu son sang-froid : "Mais vous ne les avez pas compris enfin. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas qui nous gouverne. Ils ne savent faire qu'une seule chose, c'est fermer. Ils attendent et ils ferment. S'ils pouvaient fermer l'information ils le feraient ! Ils ferment, c'est ça ! Et ils attendent. Et puis le vaccin par chance arrive, mais ce n'est pas de leur fait ! Et c'est tout, c'est leur logique !".

« Vous n'avez pas compris ! Vous ne comprenez pas ceux qui nous gouvernent ! Ils ne savent faire qu'une chose, c'est de fermer », selon Pascal Praud dans #HDPros pic.twitter.com/kOCW1ZIdGz — CNEWS (@CNEWS) December 17, 2020

