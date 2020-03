Pascal Praud menacé de mort, que risquent Nekfeu et Sneazzy ?

Vendredi 6 mars 2020, Sneazzy sortait son nouvel album dans lequel on retrouve le titre Zéro Détail. En featuring avec son acolyte de toujours Nekfeu, le rappeur a des paroles plutôt violentes envers le journaliste Pascal Praud, notamment des menaces de mort.

"Les journalistes salissent l'Islam. Sont amateurs comme Pascal Praud. Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche" lance Sneazzy alors que Nekfeu lâche un "sal***" quand le nom du journaliste de CNews est prononcé.

Suite à cela, Pascal Praud a reçu une vague de soutien, venant de tous horizons. Politiques, journalistes ou anonymes, ils ont été nombreux à pointer du doigt les paroles des deux rappeurs.

C'est le cas notamment d'Eric Naulleau qui commentait sur Twitter : "Il va sans dire, mais sans doute mieux en le disant, que j'apporte tout mon soutien et renouvelle mon amitié à Pascal Praud qui selon les sinistres Nekfeu et Sneazzy mériterait de recevoir "une balle dans le cervelet". Il revient à tous de faire obstacle à la barbarie".

"Je réfléchis aux suites que je vais donner à ces menaces"

Pascal Praud en guerre avec TF1, a tenu à réagir de son côté, en remerciant toutes les personnes l'ayant soutenu "Merci à toutes et à tous pour vos messages et pour votre soutien". La chaîne Canal + se dit offusquée par "les mots terribles" ajoutant ensuite qu'elle "tranchera en début de semaine sur les suites à donner, n'excluant ni de porter plainte ni d'inviter les rappeurs à venir s'expliquer sur son antenne".

Dans son émission L'heure des pros, le principal intéressé s'est confié sur le sujet ce lundi 9 mars. Il a tout d'abord rappelé que les menaces de mort étaient vivement punies par la loi, 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende.

Avant d'ajouter "je réfléchis aux suites que je vais donner à ces menaces. J'ai reçu une tonne de message de soutien, et ça, ça fait plutôt plaisir". "Je vais vous dire aujourd'hui, il y a deux positions. La première de dire, "on n'en parle pas", car ça fait de la publicité à ces gens-là et ça n'en vaut pas la peine. La deuxième c'est dire "il ne faut pas laisser passer ça" et pour tout vous dire, dans les deux positions, il y a des arguments qui se défendent parfaitement des deux côtés. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne le sais pas moi-même. Si je dois porter plainte ou si je ne fais rien."

Il conclut en expliquant que "Le parquet ou le CSA peuvent, eux, se saisir de l'affaire".

Par J.F.