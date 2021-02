Pascal Praud pousse un coup de gueule contre une décision du gouvernement

C'est un étonnant débat mis sur la table en ce moment à l'Assemblée nationale. En effet, le député "La République en Marche" François Jolivet s'apprête à déposer une proposition de loi dans le but d'interdire "l'usage de l'écriture inclusive pour les personnes morales en charge d'une mission de service public". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette décision ne fait pas l'unanimité. François Jolivet ne souhaite plus voir apparaître le point médian, positionné juste avant la terminaison féminine.

Sur Twitter, le député a déclaré : "L'écriture inclusive contribue à brouiller la nature même des messages. Il faut y mettre fin dans toutes les entités en charge d'une mission de service public". Un débat qui fait parler, notamment sur CNews.

"C'est un scandale"

Dans l'émission "L'heure des Pros", Pascal Praud recevait François Jolivet. Et le journaliste a fait part de son avis bien tranché sur le sujet. "J'ai l'impression qu'il y a une soumission", commence-t-il. "Tous ces ministres, tous ces élus, et même au plus haut niveau de l'État, les gens ont la trouille. La trouille d'aller contre l'université, la trouille d'aller contre certains milieux culturels. C'est de la soumission".

Il poursuit ensuite : "L'Académie française a pris une position claire. Les hommes politiques, parfois, vous êtes des pleutres. Vous avez peur d'affronter. C'est une honte l'écriture inclusive, c'est un scandale !".

Pascal Praud, à propos de l’écriture inclusive : «C’est de la soumission, l’Académie française a pris une position claire (…) Les hommes politiques vous êtes des pleutres parfois», dans #HDPros pic.twitter.com/AHWhlldRmf — CNEWS (@CNEWS) February 18, 2021

Par J.F.