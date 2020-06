Pascal Praud s'en prend vivement à Quotidien

Ce n'est plus un secret pour personne. Le journaliste Pascal Praud ne porte pas Yann Barthès et son émission Quotidien dans son coeur. Alors qu'il s'en est déjà pris au programme il y a quelques années, il en a remis une couche ce samedi.

Invité au micro d'On refait la télé sur RTL, émission médias présentée par Jade et Eric Dussart, il a une nouvelle fois donné son avis sur Yann Barthès et le moins que l'on puisse dire, c'est que les tensions ne sont pas apaisées. En effet, après avoir critiqué la tribune d'Omar Sy contre les violences policières, il a pointé du doigt la "complaisance" dont auraient fait preuve le journaliste de TMC et son équipe durant une interview d'Assa Traoré. "Les cibles sont toujours les mêmes, ceux qui ont épargné sont toujours les mêmes, et je trouve qu'il y a une absence de courage intellectuel qui est totale chez cette petite troupe-là"

"il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle"

Celui qui avait déjà reproché aux journalistes de Quotidien d'être les "plus grands donneurs de leçons de la Terre" a ensuite ajouté : "Sur l'affaire Assa Traoré, quand tu la reçois, tu dois simplement mettre en perspective la personne que tu reçois, me semble-t-il. L'interview était d'une complaisance absolument incroyable. (…) L'objectivité, dans nos métiers, c'est une tarte à la crème. Mais il y a quelque chose qui existe, c'est l'honnêteté intellectuelle".

Pascal Praud conclut ensuite : "Je peux me tromper ou dire des bêtises, mais vous ne me prendrez jamais en flagrant délit de malhonnêteté : j'interroge les gens, qu'ils soient de droite ou de gauche, de la même manière, il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle".

Par J.F.