Pascal Praud : ses attaques virulentes envers Roselyne Bachelot

Aux commandes de L'Heure des pros sur CNews, Pascal Praud partage quotidiennement son avis sur l’actualité avec ses chroniqueurs. Sans mâcher ses mots, l'animateur n'hésite pas à critiquer les décisions du gouvernement ou à s'en prendre à certaines personnalités. Ce mercredi 6 janvier, Pascal Praud l'a de nouveau démontré en visant la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, dans son édito d'introduction. Après avoir poussé plusieurs coups de gueule contre la fermeture des lieux culturels, Pascal Praud s'est interrogé sur l'"utilité" de la membre du gouvernement. "A quoi sert Roselyne Bachelot ? Ministre oubliée de la Culture. Ce bien 'non-essentiel' que le gouvernement méprise, saccage, assassine. Madame Bachelot promène son blues sur les remparts des théâtres fermés et des musées cadenassés. Elle dit qu'elle souffre, elle dit qu'elle n'est pas aveugle ni sourde. Elle dit qu'elle comprend les uns et les autres", a-t-il débuté en faisant allusion à ses propos sur RTL la veille.

"Elle ne sert pas à grand chose"

"Il y a pourtant une question que je me pose toujours. Pourquoi ne prend-elle pas la poudre d'escampette, pourquoi rester quand on est aussi inutile?", s'est alors demandé l'animateur sur une démission de la ministre. Lorsque Roselyne Bachelot est revenue au cœur du débat, l'animateur a poursuivi ses attaques : "Elle ne sert pas à grand-chose manifestement et on peut le regretter. Elle était hier sur RTL. Ça sonne faux. C'est ça qui m'ennuie toujours. C'est dire des choses et faire son contraire. C'est ennuyeux de dire : 'Je souffre…' Non, si tu souffres tu t'en vas. Si t'es pas content, tu t'en vas. On pourrait même lui dire : 'Tu t'alignes sur la culture, tu renonces à ton salaire et tu gagnes 1500 euros comme tous les gens qui sont en difficulté dans la Culture'. Pourquoi pas ?". Tandis que Pascal Praud n'a pas été soutenu par ses quatre chroniqueurs sur le plateau, il a fini par se laisser convaincre quand un invité a assuré qu'il n'estime pas que "quelqu'un ferait mieux que Roselyne Bachelot aujourd'hui".

Par Marie Merlet