Pascal Praud visé par Edouard Philippe dans son discours ? Il réagit

Lors de son discours pour annoncer le plan de déconfinement face à l’Assemblée Nationale, Edouard Philippe a eu une phrase pour ceux qui ont critiqué les actions du gouvernement depuis le début de la crise. Mardi 28 avril, le Premier ministre a déclaré : "J’ai été frappé, mesdames et messieurs les députés, depuis le début de cette crise par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu’il aurait fallu faire selon à chaque instant". Puis il a ajouté, "La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision, les courbes d’audience y gagnent ce que la convivialité des bistrots y perd. Je ne crois pas que cela grandisse le débat public". Pascal Praud qui présente "L’heure des pros" sur CNEWS était-il visé ? Il a répondu au Parisien.

"Cela m’a plus amusé que piqué"

Cette déclaration d’Edouard Philippe a suscité de nombreuses réactions notamment sur les réseaux sociaux. Pascal Praud était interrogé ce jeudi 30 avril par Le Parisien. Le journaliste a d'abord confié son sentiment vis à vis de cette phrase. Puis celui qui a récemment clashé Marine Le Pen explique : "J’étais surpris de cette phrase dans la bouche du Premier ministre mais cela m’a plus amusé que piqué". Pascal Praud confie alors : "Sur le fond son analyse est juste. Nous sommes des commentateurs (…) C’est beaucoup plus facile de commenter que de décider mais chacun est dans son rôle". S’est-il senti concerné ? Le journaliste répond : "Je ne me sens pas visé personnellement car je ne donne pas mon avis sur le virus".

Par Non Stop People TV