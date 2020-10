Pascal Soetens privé de TPMP à cause d'Eric Naulleau ? Le chroniqueur revient sur ses accusations (Exclu vidéo)

Pascal Soetens n'avait pas caché son intérêt pour rejoindre la bande de Touche pas à mon poste. Pourtant, celui qui incarne l'émission "Pascal, le grand frère", ne semble pas avoir eu de retour. Une absence de réponse qu'il a justifié par le fait que "certains ne voulaient pas qu'il vienne sur l'émission", a-t-il assuré sur le plateau de "L'Instant de Luxe" sur Non Stop People. Pascal Soetens a alors lâché le nom d'Eric Naulleau. Après avoir démenti aussitôt ces accusations sur Twitter, le chroniqueur de TPMP est revenu sur les propos de l'animateur dans "Face aux Médias" présenté par Jacques Sanchez sur Non Stop People ce mercredi 28 octobre.

"Jamais ils ne m'ont consulté"

"Je connais à peine cet homme qui parle de moi sur les réseaux", a assuré Eric Naulleau qui s'est étonné : "Il prétend que je l'ai empêché de rentrer à Touche pas à mon poste, comme si j'avais la moindre influence sur cette émission". Interrogé par Jacques Sanchez s'il serait l'homme de l'ombre de Cyril Hanouna et de Lionel Stan, directeur général de H2O Productions, Eric Naulleau a répondu amusé : "Pas du tout, je vous assure que jamais ils ne m'ont consulté". "Il a pas inventé cette histoire Pascal le grand frère ?", l'a alors interrogé le présentateur. "Si, il l'a inventée de A à Z. On lui a peut-être raconté et la personne qui lui a raconté, a inventé. Mais ça n'a aucune réalité", a affirmé Eric Naulleau en ajoutant qu'il n'a pas d’intérêt à avoir une influence : "Qu'est-ce que vous voulez que je me mêle de TPMP, qu'est-ce que je peux en avoir à faire que ce personnage un peu fantomatique intègre l'équipe de TPMP ou pas. Vous pensez que ça m’empêche de dormir ? Non".

Par Marie Merlet