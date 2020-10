Pascal Soetens "très en colère", il refuse de fermer sa salle de sport (Exclu vidéo)

Lundi 28 septembre, Evelyne Thomas a lancé sa toute nouvelle émission sur Non Stop People en échangeant avec son premier invité, Djibril Cissé, sur son parcours professionnel et personnel. Deux jours après, l'animatrice a reçu Pascal Soetens. L'occasion pour l'ancien éducateur star de TF1 et NRJ12 de se confier sur différents sujets, notamment sur son envie de tourner un film avec son acteur fétiche, Jason Statham.

Pendant cet entretien, Pascal Soetens a été très ému en évoquant le suicide de son papa. "C'est dur parce qu'il est parti, ça fait sept ans. Il est parti dans des conditions très complexes parce qu'il s'est suicidé. C'est la première fois que j'en parle, donc c'est dur. Je n'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais et puis j'ai attendu qu'il me dise qu'il était fier de moi. Il a fallu attendre la télévision pour ça, donc c'est dur. Mais ça va", confiait-il.

"Je suis très en colère"

Depuis 2016, Pascal Soetens est propriétaire d'une salle de sport. Suite aux annonces du gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus, l'éducateur va devoir fermer son établissement. Une fermeture qu'il refuse catégoriquement, comme il l'explique dans un extrait de "L'instant de Luxe", émission qui sera diffusée ce lundi 5 octobre dans son intégralité sur Non Stop People.

"J'ai un coup de gueule à passer parce que comme vous le savez, j'ai une salle de sport. Je vais être très clair (...) On nous demande de fermer les salles de sport. Je vais être très clair avec tout le monde, peu importe les sanctions, je n'en ai strictement rien à faire, je vous le dis ouvertement : je ne fermerai pas les salles de sport (...) Moi, c'est mon business. Si je ferme là, maintenant, je coule mon business, ça veut dire, je vire mon fils, il n'y a pas plus de salaires. Donc non ! (...) Je suis très en colère, je ne fermerai pas. Et qu'est-ce qui va se passer ? Rien ? Alors, venez me voir", a-t-il lâché. Et de poursuivre : "Si la police arrive, je vais les accueillir (...) et ils vont voir qu'il n'y a rien de dangereux dans le sport. On va se révolter, on ne va pas se laisser faire. J'ai déjà eu beaucoup de mal à me relever (...) Si je ferme, je mets la clef sous la porte".

Par Non Stop People TV