Pascale Clark : ses confidences sur le sexisme dans les médias

2021 est une grande année pour la radio ! Et pour cause, le média fête ses 100 ans. À cette occasion, Laurent Ruquier avait organisé une émission "On est en direct", spéciale radio avec plusieurs animateurs emblématiques. Et le programme avait énormément fait parler de lui à posteriori car un cas de covid-19 avait été détecté juste après. Le lundi matin suivant l'émission, de nombreuses matinales radios avaient été impactés car plusieurs animateurs étaient cas contact. Parmi eux, Pascale Clark, journaliste emblématique de RTL, France Inter mais également Europe 1. Invitée sur le plateau de "C à Vous", ce lundi 31 mai, elle a accepté de répondre aux questions d'Anne-Elisabeth Lemoine, notamment sur le sujet du sexisme dans les médias.

"c'est pour moi un très mauvais souvenir"

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Pascale Clark a pléthore d'histoire à raconter. "L'interview politique, c'est pour moi un très mauvais souvenir ! Déjà, pour vous dire la vérité, on était dans ce studio avec Patrick d'ailleurs (Patrick Cohen, NDLR), et une fois sur deux, quand l'invité était un homme, il répondait aux hommes présents dans le studio ! Il me répondait pas à moi, je vous jure !" a-t-elle déclaré avant d'ajouter que cela lui "arrivait très très souvent".

Face à ces déclarations, Anne-Elisabeth Lemoine lui a apporté son soutien : "Ah ça on le voit très souvent aussi sur le plateau de C à Vous !" assure-t-elle pour clore le débat.

Par J.F.