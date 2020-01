Patrice Laffont dézingue Des chiffres et des lettres : ses confidences très cash

Il y a quelques mois, alors que des rumeurs tenaces autour de la possible déprogrammation de l'émission "Des chiffres et des lettres" se faisaient de plus en plus pressantes, Patrice Laffont montait au créneau. Après des années aux commandes du jeu de France 3, l'illustre animateur télé se faisait plutôt rassurant : "L'émission a été modernisée depuis deux ans. Elle est même plus moderne que certains autres jeux. C’est une émission de culture qui a sa place sur le service public. Si ça disparaît, c'est un délit de vieillesse. Il n'y a pas d'autre argument valable" argumentait-il, très concerné par le sort de cette émission chère à son cœur : "C’est un pan de ma vie qui s'en irait. Ça me rendrait très triste si ça s'arrêtait. Et je le serais encore plus pour toute l'équipe" confiait-il alors dans les colonnes de Télé Loisirs. Pourtant, quand il s'agit de parler de sa propre expérience aux commandes du jeu, Patrice Laffont se fait beaucoup moins élogieux…

Un très mauvais souvenir

Invité sur le plateau des "Enfants de la télé" sur France 2, dimanche 5 janvier, l'animateur n'y est pas allé de main morte lorsque Laurent Ruquier lui a demandé si les candidats étaient "plus sérieux" dans l'émission "Des chiffres et des lettres". Réponse immédiate : "Ah ça ! Oui !" a rétorqué Patrice Laffont, passablement agacé. Et s'il concède que les candidats sont "moins" sérieux aujourd'hui, l'animateur se souvient d'une époque franchement pas drôle : "A mon époque, quand je présentais, c'était dramatique... C'était très chiant." Patrice Laffont est même allé plus loin en avouant qu'il s'ennuyait "bien avant les dernières années", confiant ainsi sa petite astuce pour que le temps passe plus vite : "J'étais au milieu de deux candidats, à l'image. Si j'étais là pendant que les mecs cherchaient, moi je baissais la tête et les gens disaient 'mais qu'est-ce qu'il se fait chier !' Et de temps en temps, je pensais à ça et je souriais'." Sûrement pas les plus belles années de sa vie…

Par Sarah M