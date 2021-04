Patrice Laffont : Passe-Partout a-t-il vraiment été giflé par l'animateur dans Fort Boyard ? (Exclu vidéo)

André Bouchet était l'invité de Jordan de Luxe ce lundi 12 avril dans "L'instant de Luxe", l'émission qu'il présente que Non Stop People. Un entretien pendant lequel celui qui incarne "Passe-Partout" dans "Fort Boyard" est revenu sur les propos tenus dans "Sept à Huit" par Mimie Mathy sur les personnes de petite taille. Pour rappel, voici ce que la comédienne a confié : "J'ai plutôt tendance à fuir mes semblables. On ne va pas devenir une secte non plus. Lors de mes spectacles, j'ai souvent des personnes de petite taille qui se mettent au premier rang et qui me font des coucous pendant le spectacle. Et ça, c'est l'horreur ! Je parle avec eux après le spectacle, bien sûr. Et je leur dis toujours : 'Arrêtez de venir en bande. Ne vous marriez pas les uns avec les autres, en plus vous allez faire des petits'".

"Je trouve ça dur ce qu'elle a dit. Je trouve ça blessant", a réagi Passe-Partout. Et de poursuivre : "Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle fait partie des personnes de petite taille aussi. Elle ne s'accepte peut-être pas elle-même pour réagir comme ça. Ce n'est pas bon de dire ça, de réagir comme ça. Les personnes de petites tailles ont le droit de se mettre ensemble. On fait ce que l'on veut. J'aimerais bien un jour la rencontrer pour lui dire ce que j'en pense. Discuter, échanger. Je ne sais pas si elle m'évite, mais j'aimerais lui parler tranquillement".

Une vraie gifle ?

Dans ce même entretien, André Bouchet a accepté de revenir sur une séquence qui a récemment refait surface, celle de la gifle que lui avait donnée Patrice Laffont dans "Fort Boyard". Un geste qui n'avait pas manqué de choquer sur les réseaux sociaux. "Il y a eu des bruitages là-dessus. On est amis dans la vie. C'était dans l'action du truc, mais ça n'avait rien à voir avec ce que les gens pouvaient penser par rapport à ce qu'ils ont vu. Ça peut-être bizarre comme ça, mais c'est pas dans le sens configuré qu'il l'a fait. C'était une vraie claque, le geste était là, mais le bruitage, c'était un bruitage qui a été mis en plus", a-t-il expliqué. Il s'est ensuite confié sur ses rapports avec Patrice Laffont. "C'est quelqu'un de très bien. On se connait depuis 1990. C'est quelqu'un de top", a-t-il continué.

