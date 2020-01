Patrice Laffont ruiné : pourquoi il n’a plus d’argent (exclu vidéo)

Figure emblématique du petit écran français, Patrice Laffont se consacre dorénavant au théâtre. L’animateur est en effet à l’affiche de "Dernier tour de piste" à L’Alhambra à Paris au côté de Jean-Marie Bigard. Un moyen pour le célèbre présentateur de "Fort Boyard" de vivre de sa passion, mais aussi de gagner un peu d’argent. Car comme il l’a expliqué sur Non Stop People ce week-end, Patrice Laffont – qui n’a jamais eu la langue dans sa poche - est loin de rouler sur l’or ! Interrogé par Mickaël Dorian, le comédien s’est expliqué revenant notamment sur son faible héritage. "La maison d’édition ne lui appartenait pas donc nous n’avons pas eu un gros héritage. On n’a pratiquement rien touché", indique le fils de l’éditeur Robert Laffont. "L’argent que j’ai gagné au fil des ans, ce n’était pas du tout les cachets qu’ont les grosses vedettes maintenant, mais c’était quand même confortable", continue-t-il.

L’animateur risque "d’avoir une fin de vie assez difficile"

"Mais moi je suis une cigale, j’ai tout dépensé, jen’ai rien acheté. Je ne suis pas dans la mouise, mais si je vis encore quelques années, je vais avoir une fin de vie assez difficile pécuniairement parlant", annonce Patrice Laffont. "Mais je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Je vais faire un "Laffont-ton" et peut-être que quelques personnes m’enverront un peu d’argent", souligne non sans ironie le père de l’humoriste et comédienne Axelle Laffont. Sur Non Stop People, l’animateur de 80 ans est également revenu sur ses années télé, évoquant sa brouille avec le premier Père Fouras, Michel Scourneau et l’arrivée de Boyard Land sur France 2.

Par Ambre L