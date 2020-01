Patrice Laffont : ses confidences sur ses soucis financiers indignent

Ex-animateur phare du service public, Patrice Laffont est un visage incontournable du PAF. Mais d’après lui, cette notoriété ne lui suffirait pas. Récemment interrogé par Michaël Dorian sur Non Stop People, l’ancien présentateur a révélé que sa fin de vie serait difficile. Ses finances ne seraient pas au beau fixe. "J’ai tout dépensé, j’ai rien acheté", a-t-il ainsi lancé. "Je suis pas dans la mouise mais si je vis encore quelques années je vais avoir une fin de vie assez difficile pécuniairement parlant", a-t-il développé. Toutefois, Patrice Laffont est resté conscient de sa chance d’avoir pu faire carrière à la télévision. Ce qui n’a pas empêché l’équipe de "Touche Pas à Mon Poste" de s’indigner.

Gilles Verdez et Kelly Vedovelli s’insurgent

Mardi 14 janvier, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont ainsi réagi aux déclarations du principal concerné. Si certains comme Benjamin Castaldi et Isabelle Morini-Bosc ont fait part de leur empathie, d’autres à l’image de Kelly Vedovelli ou encore Gilles Verdez ont rapidement vu rouge. "Tu gagnes beaucoup d’argent, tu gères ta vie et tu gères ton argent", s’est ainsi emportée la DJette de Baba. Et de vociférer : "tu gagnes 100 000 euros par mois et après tu vas dire ‘j’ai plus d’argent’ ?". Gilles Verdez s’est montré tout aussi véhément à l’égard de Patric Laffont, estimant que ses confidences sonnaient crues en comparaison à la détresse financière de nombreux Français. "La dignité, c’est de se taire", a-t-il affirmé. "Il y a des gens qui souffrent, il y a eu les gilets jaunes… Les gens modestes qui gagnent 1000 euros par mois, ils ne peuvent pas entendre ça", a-t-il renchéri. Et si l'ex-présentateur de "Fort Boyard" est, à ses yeux, "quelqu’un de très bien", Gilles Verdez prend note de sa "grave erreur".

Par Laura C-M